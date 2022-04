Una serie di video che mostrano la tragedia avvenuta sul set di ‘Rust’. Sono quelli diffusi dall’ufficio dello sceriffo della contea del New Mexico che indaga sulla morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia della pellicola prodotta e interpretata dall’attore Alec Baldwin.

Tra questi c’è un filmato in cui si vede Baldwin che tira fuori una pistola e la punta verso la macchina da presa. Baldwin ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto della pistola che ha ucciso la 42enne Hutchins. In un altro video invece viene ripreso l’attore che, sconvolto, viene informato all’interno dell’ufficio dello sceriffo, apprende della morte della direttrice della fotografia.

Inchiesta che al momento resta aperta, come confermato dallo sceriffo Adan Mendoza: si aspettano i risultati dell’analisi balistica e forense dell’FBI, nonché degli studi sulle impronte digitali e Dna.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7

