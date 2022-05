La 67esima edizione dei David di Donatello si è tenuta negli Studi di Cinecittà, dopo vent’anni di assenza e due anni di stop in presenza a causa della pandemia da coronavirus. La cerimonia è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai, in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Protagonisti della serata i film È stata la mano di Dio e Freaks Out, pioggia di premi per film e attori napoletani in gara tra le 25 statuette, più una alla carriera e due speciali.

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, nominato anche agli Oscar tra i migliori film stranieri, si è aggiudicato cinque premi: miglior film, miglior regia, miglior attrice non protagonista a Teresa Saponangelo, David Giovani, miglior fotografia con Freaks Out. Proprio il film di Gabriele Mainetti ha vinto più premi, sei in tutto, prevalentemente nomination tecniche: miglior scenografia, fotografia, produttore, trucco, acconciatura, effetti visivi-vex. Migliori attori protagonisti Silvio Orlando per Ariaferma e Swamy Rotolo per A Chiara. Il premio al miglior documentario è andato a Ennio, il film di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone che si è aggiudicato anche due statuette al miglior suono e al miglior montaggio.

Il David alla Carriera 2022 è andato a Giovanna Ralli, protagonista del cinema italiano con oltre settant’anni di straordinarie interpretazioni. Due i David Speciali assegnati: a Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate e popolari in Italia, e ad Antonio Capuano, regista fra le voci più originali del grande schermo in Italia. Il David dello Spettatore è andato invece ai Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata diretto da Gianluca Leuzzi, il premio per il Miglior Film Internazionale a Belfast di Kenneth Branagh e il David di Donatello per il miglior cortometraggio a Maestrale di Nico Bonomolo.

Tutti i premi dei David di Donatello 2022:

Miglior film – È stata la mano di Dio

Miglior regia – Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio

Miglior attore – Silvio Orlando, Ariaferma

Miglior attrice – Swamy Rotolo, A Chiara

Miglior attore non protagonista – Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Miglior attrice non protagonista – Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Miglior regista esordiente – Laura Samani, Piccolo corpo

Miglior sceneggiatura originale – Ariaferma

Miglior sceneggiatura non originale – L’arminuta

Miglior montaggio – Ennio

Miglior fotografia – È stata la mano di Dio e Freaks out

Miglior scenografia – Freaks out

Migliori costumi – Qui rido io

Miglior trucco – Freaks out

Migliori acconciature – Freaks out

Miglior musicista – I fratelli de Filippo

Miglior canzone originale – Diabolik

Miglior suono – Ennio

Miglior film straniero – Belfast

Migliori effetti visivi – Freaks out

Miglior documentario – Ennio

Miglior cortometraggio – Mestrale

Miglior produttore – Freaks out

