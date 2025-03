Guerra a colpi di dazi. Continua l’alta tensione tra Trump e l’Europa, e a far saltare il banco causando una reazione a catena sulle merci di scambio è l’introduzione della tassa sul whisky che entrerà in vigore il 1° aprile. Un pacchetto delle tariffe di ritorsione per i dazi globali sui metalli introdotti da Trump lo scorso mercoledì. La tariffa per il superalcolico sarà del 50%: “L’Unione europea è una delle autorità più ostili e ingiuste al mondo nel settore delle tasse” ha commentato oggi pomeriggio il Tycoon sul suo social network Truth, dichiarandosi pronto a rispondere con un rincaro del 200% su tutti i vini, gli champagne e i prodotti alcolici in arrivo dalla Francia e dagli altri Paesi dell’Unione Eruopea. “Se il provvedimento non verrà rimosso immediatamente risponderemo in questo modo. Sarà grandioso per le aziende statunitensi”. Più tardi è arrivata la risposta della Francia, che si è confermata determinata a reagire: “Non cederemo alle minacce”, ha detto il ministro del Commercio Estero francese Laurent Saint-Martin su X.

La mossa dell’Unione

Nel frattempo Bruxelles punta a concludere il processo di consultazione sulla lista dei beni americani soggetti a dazi entro il 26 marzo, per poi finalizzare il provvedimento esecutivo che dovrà essere approvato dagli Stati membri. L’Unione Europea ha previsto una risposta articolata in due fasi: a partire dal 1° aprile, verranno reintrodotte le precedenti misure di riequilibrio che interesseranno diversi prodotti, tra cui imbarcazioni, motociclette e liquori come il Bourbon. Il secondo pacchetto è invece previsto per metà aprile, ma prima verranno consultati sia gli Stati membri sia i rappresentanti delle imprese. Sarà la fase rilevante e riguarderà prodotti per un valore di circa 18 miliardi di euro, un importo equivalente alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Dazi che colpiranno sia beni industriali – come acciaio, alluminio, tessuti, articoli in pelle, elettrodomestici, utensili domestici, plastica e prodotti in legno – sia prodotti agricoli, tra cui pollame, carne bovina, frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure.

