Oggi, lunedì 7 agosto, alle ore 17 nell’ultimo Consiglio dei ministri è atteso il decreto legge “Asset e investimenti”. Un provvedimento “omnibus” di 24 articoli che promette interventi dalle licenze taxi, fino alla nuova disciplina sull’utilizzo delle intercettazioni, passando per i fondi stanziati per le infrastrutture e le misure a tutela dei passeggeri contro l’aumento del costo dei biglietti aerei. I temi principali:

Taxi

Il decreto punta ad aumentare fino al 20% le licenze Taxi per i comuni sede di aeroporto, capoluoghi di Regioni e città metropolitane. Ai comuni verrà concessa la possibilità di rilasciare licenze aggiuntive temporanee della durata massima di 12 mesi, prorogabili a 24 in alcuni casi. Il concorso straordinario prevede, obbligatoriamente, l’uso di veicoli non inquinanti.

Incendi

Dopo i terribili roghi della giornata di ieri, e ancora in corso in Sardegna, viene aumentato il minimo edittale per chi causa un incendio in “boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui”: si passa da quattro a sei anni. La pena potrebbe passare da uno a due anni di reclusione se l’incendio è di natura colposa. Aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Rete Mobile

La potenza di trasmissione delle antenne per la telefonia mobile sarà elevata, si legge nel decreto, “senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

Voli

Misure anche contro il ricanto estivo dei biglietti aerei. Non sarà più utilizzabile, da parte delle compagnie, l’algoritmo che attualmente permette di determinare le tariffe nei periodi di picco del traffico. Il costo dei biglietti, basato sul momento della prenotazione, non potrà subire modifiche se ricorrono congiuntamente alcune condizioni: se il viaggio è riferito a rotte nazionali di collegamento con le isole; se avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità in in caso di emergenze nazionali: se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. Inoltre, sarà considerata come pratica commerciale scorretta il ricorso a profilazione degli utenti web per proporre un prezzo personalizzato.

Infrastrutture

Arriveranno 50 milioni di euro per le strade nei piccoli comuni, stanziamento aggiuntivo all’oltre un miliardo di euro già previsto per far fronte al rincaro dei materiali da costruzione e consentire la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con ricostruzioni nelle località devastate dalle alluvioni .

Intercettazioni

Sarà creato un archivio centralizzato delle intercettazioni, con il loro utilizzo esteso anche ad altre tipologie di reati, anche alla luce della sentenza 34895/2022 della prima sezione penale della Cassazione che ha ridefinito i contro della nozione di «criminalità organizzata». L’utilizzo sarà consentito per reati legati al traffico illecito di rifiuti, alle fattispecie aggravate dal metodo mafioso, ai sequestri di persona con finalità estorsive e al terrorismo.

Tiene banco la questione dell’articolo 15 del decreto, che prevede l’ipotesi di cancellare il tetto di 240mila euro per gli stipendi per la società incaricata di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, così come contenuto nell’ultima bozza.

