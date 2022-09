Avanza l’uragano Ian, si muove, e dopo aver devastato ampie aree della Florida, procede e minaccia le coste della Carolina del Sud, che ha proclamato lo stato di emergenza, e in particolare la città di Charleston. Le autorità locali della Florida hanno riferito di almeno 17 persone morte, oltre due milioni e mezzo di persone senza elettricità. La contea più colpita è quella di Hardee, nel sud-ovest dello Stato. “Questo potrebbe essere l’uragano più letale nella storia della Florida”, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden.

Il bollettino dei danni in Florida è gravissimo, catastrofici i danni causati dall’uragano. Case allagate, persone intrappolate. Le squadre di soccorso sono al lavoro tra le strade allagate per procedere con le operazioni di salvataggio. E in Carolina del Sud ora si preparano ad affrontare l’allarme: i commercianti stanno mettendo sacchi di sabbia per proteggere le vetrine dei negozi in aree soggette a inondazioni. In tantissimi stanno lasciando Charleston per portarsi su terreni più elevati.

Ian è partito da Cuba, dove pure ha provocato gravi devastazioni, ha toccato terra a Cayo Costa, vicino Fort Meyers, come uno degli uragani più violenti che si siano mai abbattuti negli USA con venti fino a 240 chilometri orari. Dopo la classificazione a tempesta, è tornato a essere classificato nella categoria degli uragani. La prima vittima registrata in Florida è stata rintracciata nella contea di Volusia, sulla costa orientale. Oltre 500 le persone soccorse nelle contee di Charlotte e Lee. Proseguono le ricerche per trovare 23 passeggeri di una nave di migranti capovolta nei pressi dell’arcipelago delle Keys, poco distante dalla traiettoria dell’uragano.

“Sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane”, ha aggiunto Biden dalla sede della Fema (la protezione civile degli Stati Uniti). “In momenti come questi l’America si unisce, e si unirà come una sola squadra”. Il commissario della contea di Charlotte, Chris Constance ha definito l’uragano “la catastrofe più grande che abbia mai visto nella mia vita”. L’allerta resta alta anche se l’uragano sta perdendo forza ed è sceso alla categoria 2 su 5.

Anche i governatori di Georgia e Virginia hanno proclamato lo stato di emergenza. L’appello del governatore della Virginia, Glenn Youngkin: “Ian è una tempesta grande e potente e le previsioni attuali indicano che potrebbe avere un impatto su aree della Virginia tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima”. Il centro per gli uragani prevede “inondazioni, coste sommerse e forti venti”. Secondo il National Hurrican Center venti di uragano, forti piogge e mareggiate colpiranno nel pomeriggio tra Carolina del Sud e Carolina del Nord sud-orientale.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte