Un disastro che spinge gli utenti, i napoletani, a fare battute sull’efficienza come: “La domanda è ormai quand’è che il servizio funziona correttamente”. Perché gli stop alla funicolari del capoluogo campano sono un refrain estivo che fa infuriare: disservizi e caldo torrido non sono grandi amici.

I guasti sono ormi continui, in particolare in questa settimana di agosto segnata non solo dalle temperature elevate, ma anche dalla presenza di tanti turisti in città.

Persone che devono fare i conti invece con gli stop del servizio pubblico gestito dall’Anm, continuamente presa di mira dagli utenti del web sulla sua pagina Facebook ogni volta che segnala un problema.

Questa mattina l’ultimo episodio segnalato dall’Usb, con la funicolare centrale ferma per guasto tecnico alle 9:40. All’origine dello stop della Funicolare Centrale c’è un problema di comunicazione dati tra il treno e la stazione. L’Anm ha già fatto sapere che i tecnici stanno lavorando ma al momento non e’ possibile dire se il servizio sarà ripristinato in giornata.

Uno stop che segue i problemi che si sono verificati negli ultimi giorni sulle tre funicolari napoletani: ieri quello quella di Chiaia ferma per i cavi di alimentazione bruciati, giovedì Centrale e Chiaia hanno effettuato solo corse dirette e Montesanto era stata chiusa alle ore 14 per improvvise assenze di personale.

Un percorso ad ostacoli per gli utenti napoletani, ma l’Usb difende i lavoratori: “Benché se ne dica e al netto della mancanza di fiducia dimostrata dalla politica e dal management aziendale nei confronti dei dipendenti della partecipata Anm – affermano dal sindacato – senza il contributo e l’impegno quotidiano dei lavoratori che si adoperano per sopperire alle tante deficienze organizzative il trasporto pubblico andrebbe sicuramente peggio”.

Intanto però muoversi in città è diventato sempre pià complicato, tra mezzi pubblici ridotti all’osso e i noti lavori alla Galleria Vittoria, chiusa da 11 mesi e interessata da nuove infiltrazioni.

Carmine Di Niro

