Donald Trump può essere eletto in Colorado. La Corte suprema ha infatti confermato l’eleggibilità del tycoon, ex presidente degli Stati Uniti e in corsa per la candidatura alla Casa Bianca. I giudici federali hanno quindi accolto il ricorso di Trump, che aveva contestato la decisione della Corte suprema statale di bandirlo sulla base del 14/mo emendamento visto il suo ruolo attivo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Una sentenza, quella arrivata oggi, che costituirà un precedente per i ricorsi presentati anche negli altri Stati americani. E il via libera dei giudici apre la porta alla candidatura repubblicana di Trump per la Casa Bianca.

La sentenza su Donald Trump, unanimità nella Corte suprema

La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti riguardo l’eleggibilità di Trump è arrivata all’unanimità, con i sei giudici conservatori e i tre progressisti che hanno tutti votato a favore. La motivazione data dalla Corte è che solo il Congresso ha l’autorità di rimuovere un candidato presidenziale in base al 14/mo emendamento, cioè la “clausola di insurrezione”. Un’autorità che gli Stati, invece, non hanno. Nel frattempo, però, la Corte suprema, ancora non si è pronunciata sull’immunità presidenziale, invocata proprio da Trump nel processo federale per i tentativi di sovvertire il voto del 2020, poi culminati nell’assalto al Congresso americano.

Super Tuesday, le primarie repubblicane

Una decisione arrivata a poche ore dall’inizio del Super Tuesday, previsto per domani, quando si svolgeranno le primarie repubblicane proprio in Colorado e in altri 14 stati. Un voto che si preannuncia decisivo, anche se il vantaggio di Trump sulla sua sfidante Nikki Haley è già netto. Domani verranno assegnati centinaia di delegati del Gop.

La reazione di Trump

Donald Trump non ha nascosto la sua soddisfazione, una volta che la sentenza sulla sua eleggibilità in Colorado è stata comunicata e resa nota. Sul suo social Truth, l’ex inquilino della Casa Bianca ha scritto: “Una grande vittoria per l’America“.

