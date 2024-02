Waltradu Kranebitter in Auer è in coma farmacologico ma secondo quanto emerge non sarebbe in pericolo di vita. La donna di 61 anni aggredita a Bolzano la notte scorsa rimane comunque in gravissime condizioni. La nota fisioterapista è stata ritrovata con la gola tagliata nella rimessa del garage del suo condominio nel capoluogo altoatesino. La polizia sta cercando il responsabile ed è sulle tracce dell’ex compagno della figlia della donna, un uomo di 35 anni di origini nigeriane che vive in Germania.

Bolzano, tentato omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, l’autore del tentato omicidio avrebbe colpito con un coltello la donna in garage, al civico 8 di via Cavour. Prima però avrebbe tolto la corrente elettrica, costringendo a un blackout improvviso dell’appartamento che la donna ha cercato di riparare, scendendo nel garage per riattivare il contatore. A quel punto l’avrebbe aggredita.

Bolzano, caccia all’ex compagno della figlia della donna

La polizia quindi sta cercando di localizzare e bloccare il 35enne, ex compagno della figlia della fisioterapista colpita. La ragazza era tornata in Alto Adige dopo la separazione con l’uomo, secondo quanto hanno raccontato alcuni vicini di casa. Si sta cercando di capire anche il movente dell’aggressione, ma a quanto pare la giovane donna, madre di tre bambini – in casa al momento dell’aggressione e che non hanno avvertito nulla – di recente si sarebbe rivolta a un centro antiviolenza. Il marito della donna, intanto, Robert Auer è sotto shock.

