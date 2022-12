A ritrovare la madre uccisa e il padre ferito gravemente era stata Chiara, la figlia minore della coppia. Maria Angela Sarto, 84 anni, massacrata a colpi di arma da taglio nella sua abitazione a San Martino Lupari, in provincia di Padova. In condizioni disperate il marito, Giorgio Miatello, trasferito in elicottero in ospedale. Chiara Miatello avrebbe da subito accusato Diletta, 51enne, la sorella maggiore, ritrovata in un albergo di Romano D’Ezzelino poco tempo dopo. La donna è stata fermata per omicidio e tentato omicidio per ordine del sostituto procuratore di Padova Marco Brusegan. Lei non ha fatto alcuna ammissione durante l’interrogatorio cui è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella.

Diletta Miatello viveva da tempo nella bifamiliare vicino ai genitori. Ha un figlio, che cresce con l’ex marito. L’albergatore che l’ha accolta ha spiegato al Corriere del Veneto di averla trovata “tranquilla, è arrivata qui vestita con un piumino lungo, aveva delle borse in mano e ha chiesto di potersi fermare due notti, mi ha dato il documento ed è salita in camera. Poi sono arrivati i carabinieri: hanno riconosciuto l’auto in cortile”.

La 51enne aveva studiato all’istituto alberghiero Giuseppe Maffioli di Castelfranco. Dopo il diploma aveva vinto il concorso per entrare in polizia municipale e aveva ottenuto il suo primo incarico ad Asolo. Dopo aver avuto un figlio con un collega della polizia locale, aveva deciso di lasciare il lavoro. Si era anche candidata alle comunali di Bassano e alle regionali con la lista Veneto Autonomo. E nel 2013 si era iscritta a Psicologia a Padova e nel 2016 aveva preso il diploma di laurea magistrale.

Lo scorso 25 dicembre un post sui social, l’annuncio di chi sta cercando un lavoro. La sua instabilità professionale sarebbe stata, secondo il quotidiano, un tema spesso discusso in ambito familiare. Sarto era stata insegnante alle elementari, il marito rappresentate. I tre avrebbero spesso discusso di questioni economiche. E la 51enne avrebbe preso a dimagrire esageratamente negli ultimi tempi. Le indagini sono in corso.

Vito Faenza