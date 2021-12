Era al settimo mese di gravidanza, ma aveva deciso di non vaccinarsi. Qualche giorno fa i primi sintomi del Covid: raffreddore, febbre, fino all’impossibilità di respirare. Quindi il ricorso al medico e la corsa in ospedale con l’ambulanza del 118.

Ora la donna è intubata e il suo bambino, nato prematuro, sta lottando per sopravvivere. È successo a Massa.

La vicenda

Quando la donna è arrivata al pronto soccorso del Nuovo ospedale Apuane, i medici hanno subito compreso la gravità della situazione, scrive La Nazione. La paziente è stata così trasferita al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale della Versilia, dove l’equipe medica ha deciso di farla partorire tramite un cesareo, a causa della polmonite bilaterale in corso e delle sue condizioni già gravi.

Il bimbo, nato al settimo mese malato di Covid, è stato messo in incubatrice. Mentre la neomamma è stata portata in terapia intensiva, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Il piccolo è seguito da un’equipe specializzata, ma le sue condizioni sono serie. È complicato intubare e trattare un paziente malato di Covid così piccolo. Per lo stesso motivo non è stato possibile finora usare il casco per aiutarlo nella respirazione.

I sanitari del Versilia stanno seguendo ogni protocollo per riuscire a salvare sia la mamma che il neonato.

