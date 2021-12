Arriva dall’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità l’ultimo campanello d’allarme per coloro che ad oggi non hanno provveduto alla vaccinazione contro il Coronavirus.

Nei dati che interano il il monitoraggio settimanale sul Covid, nei giorni in cui l’epidemia sta facendo registrare record quotidiani di contagi, i tecnici dell’ISS evidenziano che il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è “85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni”.

L’Istituto superiore di sanità conferma quindi un andamento già emerso nella scorsa settimana, col 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare, ovvero inferiore ai 20 anni. “Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni”, spiega l’ISS nel report diffuso oggi.

LA PROTEZIONE DEL VACCINO – A spingere a sottoporsi non solo al ciclo vaccinale, ma anche alla terza dose ‘booster’, sono anche i dati sull’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia.

Ricordando che “negli ultimi 30 giorni in Italia si è osservata una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata”, l’Istituto superiore di sanità evidenzia che “dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1%”.

Resta invece elevata l’efficacia nel prevenire casi di malattia severa: nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni “è pari al 92,7%”, mentre “cala all’82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni”.

L’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente “al 71,0% e al 94,0%” nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

