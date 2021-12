Nel giorno in cui l’Italia fa segnare il più alto numero di nuovi casi di Coronavirus dallo scoppiare della pandemia, ben 54.762 positivi in 24 ore e 144 decessi, dalla Cabina di Regia arriva un segnale di chiaro allarme sull’andamento dell’epidemia.

Nel Paese è stata infatti superata la prima soglia critica di occupazione di posti letto nei reparti di terapia intensiva. Un dato che emerge dal verbale dalla Cabina di Regia di ieri, 24 dicembre, citato poi nell’ordinanza del Ministero della Salute che ha disposto “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia”, ovvero la zona gialla per ulteriori 15 giorni.

Lo scenario in realtà, come evidenziato anche dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, è che nelle prossime settimane tutte le Regioni attualmente in zona gialla possano ‘retrocedere’ in giallo: “Mediamente il rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le Regioni. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane”, ha spiegato Costa a SkyTg24.

Parole confermate dalla ‘mappa’ del Paese fornita dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità: sono infatti 18 le regioni sono a rischio moderato, con Lombardia e Valle d’Aosta a rischio alto e la sola provincia autonoma di Bolzano a rischio basso. Delle 18 regioni a rischio moderato sono in cinque a ad alta probabilità di progredire verso l’alto: Calabria, Marche, provincia autonoma di Trento, Puglia e Sicilia.

IL BOLLETTINO DEL 25 DICEMBRE – Come già accennato, nel giorno di Natale si registra il il record di contagi giornalieri in Italia, ben 54.762 nuovi casi positivi su 969.752 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,6%. Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui si ritocca al rialzo il record.

È invece la Lombardia a segnare ancora una volta il numero più alto di casi, con oltre 17mila contagi su 220.284 tamponi analizzati.

I decessi odierni sono 144 (ieri sono stati 141), per un totale di 136.530 vittime da febbraio 2020.

Con i numeri odierni le persone attualmente positive superano il mezzo milione: sono infatti 500.466 gli italiani che hanno il virus, quasi 40mila in più rispetto a venerdì 24 dicembre.

Da segnalare tra l’altro anche il record di Green pass emessi in Italia. Nelle giornata di ieri, 24 dicembre, ne sono stati emessi 1.721.948, di cui 1.205.808 dopo il tampone o test negativo e 498.766 dopo la vaccinazione anti-Covid.

Fabio Calcagni