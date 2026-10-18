Stanno nascendo nuove rotte dell’energia; per comprenderle riavvolgiamo il nastro della storia del traffico attraverso gli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb. Nel 2025 attraverso il primo transitano circa 20 milioni di barili al giorno, quasi un quarto del commercio marittimo mondiale. Circa l’80% del greggio è diretto verso l’Asia. La crisi del 2026 trasforma questa vulnerabilità in un problema immediato. Nel secondo trimestre i flussi attraverso lo Stretto scendono a circa 4,9 milioni di barili al giorno, contro oltre 21 milioni nello stesso periodo del 2025. Buona parte dei flussi viene deviata lungo le rotte del Mar Rosso. E così, attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb che lo collega all’Oceano Indiano, il traffico di idrocarburi passa da 4,2 milioni di barili al giorno nel 2025, a 5,3, fino agli attuali 8,1. Ma oggi questa via di fuga per collegare i produttori ai consumatori viene messa in crisi dall’avanzata Houthi: con la conquista di Mokha, Dubab e dell’isola di Mayyun (Perim), la sicurezza dello stretto dove transitano più del 5% degli idrocarburi mondiali cade sotto il loro controllo. Oggi, sia per i Paesi che basano la loro economia sul petrolio, che per quelli affamati di energia, la priorità è potenziare le vie d’uscita.

Arabia Saudita ed Emirati aprono le prime vie d’uscita



Gli Emirati dispongono dell’Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, operativo dal 2012: circa 400 chilometri da Habshan a Fujairah, con una capacità di 1,7-1,8 milioni di barili al giorno. Durante la crisi, questa consente ad Abu Dhabi di mantenere oltre l’80% dei volumi esportati nel 2025. Nel maggio 2026 ADNOC annuncia l’espansione della capacità alternativa fino a circa 3,3 milioni di barili al giorno entro il 2027. Fujairah diventa così un nodo energetico e logistico sempre più importante. L’Arabia Saudita conta sull’East-West Pipeline, lungo circa 1.200 chilometri, fra i giacimenti orientali e Yanbu, sul Mar Rosso. La capacità operativa è di circa 4 milioni di barili al giorno; durante la crisi sostiene flussi fino a 4,5 milioni. Riad riesce così a preservare quasi il 60% dei volumi medi esportati nel 2025. Ma spostare i flussi verso il Mar Rosso trasferisce parte del rischio a Bab el-Mandeb e Suez. Gli attacchi di settembre contro il sistema saudita confermano che anche le infrastrutture alternative sono vulnerabili.

Oman, Kuwait e Iraq costruiscono una rete



La crisi accelera progetti già avviati. Riad valuta un aumento di 1-2 milioni di barili al giorno della capacità dell’East-West Pipeline e studia un possibile oleodotto di circa 1.200 chilometri verso Duqm, in Oman, attraverso il Rubʿ al-Khali. Sarebbe una nuova uscita verso l’Oceano Indiano, capace di evitare Hormuz. L’Oman dispone già di Ras Markaz, terminale sul Mar Arabico operativo dal 2023 e collegato alla raffineria di Duqm. Ras Markaz dispone di 26,7 milioni di barili. Nel giugno 2026 Muscat annuncia inoltre investimenti per circa 7,5 miliardi di dollari a Duqm. In Iraq la crisi rilancia invece i collegamenti verso nord. Il Development Road punta a collegare Grand Faw al confine turco con una rete ferroviaria e stradale di circa 1.200 chilometri. È strategico per il commercio eurasiatico, ma non bypassa Hormuz: le navi dirette a Grand Faw devono comunque attraversarlo.

Iran, India ed Europa puntano sui corridoi



Anche lo stesso Iran resta fortemente dipendente dal Golfo: circa il 90% delle esportazioni di greggio parte dall’isola di Kharg. Il Goreh-Jask Pipeline, lungo circa 1.000 chilometri, porta il petrolio verso il Golfo di Oman, ma la capacità effettivamente utilizzabile resta molto inferiore a quella teorica. Il completamento nel luglio 2026 della ferrovia Chabahar-Zahedan, lunga circa 630 chilometri, rafforza il ruolo di Chabahar verso Afghanistan, Asia centrale e Russia. È un tassello del corridoio internazionale Nord-Sud, utile all’India e alla Russia per i collegamenti con l’Oceano Indiano. Restano problemi finanziari e logistici.

Anche l’Europa guarda alla nuova geografia. L’India-Middle East-Europe Economic Corridor, l’IMEC, acquista valore strategico come collegamento fra India, Golfo ed Europa. Italia e India ribadiscono nel 2026 il proprio impegno, mentre Bruxelles indica la diversificazione delle infrastrutture del Golfo e l’avanzamento dell’IMEC fra le priorità della cooperazione regionale. La lezione della crisi è chiara: non esiste un nuovo Hormuz pronto a sostituire quello vecchio. La risposta passa dalla ridondanza: oleodotti, terminali, stoccaggi, ferrovie e corridoi terrestri distribuiscono il rischio fra più nodi. Il sistema che emerge sarà più complesso e costoso, ma meno dipendente da un singolo passaggio. La sua efficacia dipenderà dalla capacità regionale di coordinare infrastrutture concorrenti e proteggerle dalle nuove minacce.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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Luca Longo