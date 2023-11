Stava rientrando in auto dopo il suo turno alla guardia medica, quando una dottoressa è stata uccisa con colpi di arma da fuoco. Francesca Romeo era insieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico e rimasto ferito in un agguato a Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

L’agguato a Santa Cristina d’Aspromonte

Un vero e proprio agguato, quello in cui è stata uccisa la dottoressa Francesca Romeo. La 67enne era uscita dalla guardia medica a Santa Cristina, un piccolo comune di poche centinaia di abitanti in provincia di Reggio Calabria. Stava entrando in auto con il marito, quando due persone nascoste nei terreni circostanti si sono avvicinati e hanno sparato contro la macchina, nei pressi di una curva a gomito. Tutto è avvenuto sulla strada tra Santa Cristina e Taurianova, nel Reggino. Sul posto si sono subito recati gli agenti del commissariato di polizia di Taurianova.

Chi era la dottoressa uccisa

Francesca Romeo era originaria di Seminara. La dottoressa di 67 anni abitava lì con il marito, originario di Locri, anche lui medico e in servizio nel Csm di Palmi. I due erano a bordo dell’auto, quando sono stati raggiunti dagli spari. L’uomo è rimasto ferito di striscio a un braccio.

Le indagini, l’ipotesi della criminalità organizzata

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria. Sono stati eseguiti i primi rilievi e si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e il contesto. Intanto la Procura della Repubblica di Palmi ha aperto un’inchiesta. Secondo le primissime ipotesi, sembrerebbe da escludersi l’ipotesi di un omicidio legato alla criminalità organizzata, ma le indagini sono all’inizio.

