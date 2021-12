Tragedia in una scuola superiore della provincia di Bari dove questa mattina, mercoledì 1 dicembre, uno studente dei 14 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto da una finestra di un’alta al primo piano. L’episodio è avvenuto nel liceo scientifico Orazio Tedone a Ruvo di Puglia. Inutili i tentativi di soccorso di alunni, professori e personale scolastico. All’arrivo del 118 il giovane era già privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Molfetta che hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura di Trani, per far luce su quanto accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi in attea di ricostruire la dinamica. Non è chiaro se il ragazzo si sia avvicinato dal solo alla finestra e chi fosse con lui. Una prima ipotesi, al momento non confermata, è che il 14enne si sia volontariamente lanciato nel vuoto dopo una interrogazione andata male.

Sotto choc studenti e professori del liceo barese. Sul posto anche il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, e alcuni psicologi della Asl.

seguono aggiornamenti

