Nelle scuole sono cambiati i criteri della quarantena. Ma le misure anti contagio, pensate per evitare la didattica a distanza, sembrano non bastare per arrestare l’impennata di contagi tra i banchi di scuola. E questo preoccupa la Regione Campania che ha chiesto al Governo una nuova sospensione delle lezioni in presenza per frenare la pandemia.

“I dati sono molto preoccupanti, soprattutto in questa fascia d’età”, ha detto il vice presidente della giunta Fulvio Bonavitacola, intervistato dal Tgnews di Alis Channel. “Abbiamo proposto di avere un mese di didattica a distanza nella scuola dell’obbligo a partire dall’8 dicembre. Considerando che ci separano dieci-dodici giorni dalle vacanze natalizie, sarebbero solo due settimane”, ha spiegato Bonavitacola come riportato da Repubblica.

Sono i numeri dei contagi a scuola a preoccupare maggiormente. Tra il 17 e il 23 novembre nel territorio dell’Asl Napoli1 Centro si sono registrati 166 casi, la maggior parte nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, rispettivamente 54 e 58. Sono più di mille i contatti in quarantena. E ieri, al drive in del Frullone riservato alle scuole, sono stati eseguiti 606 tamponi su 930 convocati. Intanto l’indice di contagio è arrivato al 3%, rispetto al 2,2 del giorno precedente, con 965 nuovi positivi a fronte di poco meno di 32mila test. I ricoveri in degenza ordinaria aumentano di dieci unità e toccano quota 312, mentre sono 22 quelli in terapia intensiva, uno in più di martedì. Cinque le vittime.

Nella diretta social dello scorso venerdì, il governatore Vincenzo De Luca spiegò che due ragazzini di 11 e 12 anni sono in gravi condizioni a causa del covid-19. E poi aggiunse i dati di un distretto sanitario: “Solo in Asl Napoli 2 nord per le scuole abbiamo 30 focolai, per un numero complessivo di ragazzi positivi, parliamo di primaria e media, di 129 unità Abbiamo 67 classi in isolamento e il numero di alunni in isolamento che sono entrati in contatto di quasi mille alunni”.

De Luca torna ai metodi forti per arginare il contagio e si allinea con il governo per l’utilizzo di misure più stringenti soprattutto contro chi rifiuta il vaccino. È d’accordo con la scelta di ” separare nettamente la posizione di chi si è vaccinato da chi non lo ha fatto e da chi non intende vaccinarsi. Ma – aggiunge – occorre anche e soprattutto evitare di vanificare l’effetto di tali misure”.

Per questa ragione, la Campania ha chiesto “che venga predisposto contestualmente un piano straordinario di controlli da parte delle forze dell’ordine, per garantire la piena osservanza delle disposizioni di legge, prevedendo sanzioni fino a mille euro. Senza controlli costanti e efficaci, si rischia di vanificare ogni sforzo. Quanto accaduto in Austria sia d’insegnamento”, conclude il governatore.

In questo contesto la macchina vaccinale per la terza dose sembra aver ripreso a pieno regime con lunghe code agli hub e un gran numero di vaccini inoculati giornalmente. Solo nell’Asl Napoli1 in un giorno sono state effettuate 5400 dosi. E continua la campagna non solo negli hub ma anche nei distretti territoriali, dai medici di base e nelle farmacie che hanno aderito.

