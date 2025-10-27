Tensione tra l’esercito israeliano e l’Unifil, i caschi blu dell’Onu in missione in Libano dal 1978 con lo scopo di definire e garantire il rispetto del confine tra Israele e Libano e favorire il raggiungimento di una tregua stabile e pacifica tra i due paesi. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l’Unifil di aver abbattuto un loro drone domenica, 26 ottobre, nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione.

Nella base Unifil in Libano sono presenti attualmente 1200 militari italiani con la missione che è guidata dal generale Diodato Abagnara. In una nota l’Idf spiega che “un’indagine preliminare ha rivelato che l’Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia. Le forze delle Idf hanno lanciato una granata a mano nella zona in cui è stato abbattuto il drone”, prosegue la nota, sostenendo che “non sono stati sparati colpi contro le forze Unifil”. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 17.45 ora locale.

Unifil che, in precedenza, aveva invece denunciato su X che le forze di difesa israeliane ”con un carro armato hanno sparato contro i caschi blu” nel sud del Libano e che “fortunatamente l’attacco non ha causato né feriti né danni. Queste azioni delle Forze di difesa Israeliane – prosegue la nota dei caschi blu – violano la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell’esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di Sicurezza nel Libano meridionale”. Nel ricostruire quanto accaduto, l’Unifil ha anche detto che ”un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell’Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata contro le forze di peacekeeping”. Di conseguenza ”le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone”, si legge sul post.

Non è la prima volta che si registrano tensioni tra l’Idf e l’Unifil: nelle scorse settimane sono state diverse le denunce di granate contro le postazioni dei caschi blu. Accuse che Israele ha sempre rispedito al mittente spiegando che gli attacchi erano diretti a postazione e basi operative di Hezbollah.

Ciro Cuozzo