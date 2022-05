Il mondo dei social è pieno di stravaganze, mode e trend a volte inspiegabili. Sono tantissimi gli influencer che negli ultimi mesi si sono trasferiti a Dubai ed è da lì che postano le loro foto e video in cui raccontano ai follower cosa fanno e come vivono, promuovendo se stessi o prodotti di alcuni brand. Foto di abiti, macchine di lusso o attività esclusive si susseguono sui social. Non c’è una spiegazione chiara del perchè di questo trasferimento in massa ma in questo contesto su TikTok sembra stia esplodendo un’ultima stravaganza: si chiama “Dubai Porta Potty”.

Non si tratta di una challenge lanciata sui social ma di una pratica erotica di cui non è chiaro quanto ci sia di vero. L’hashtag è diventato virale e sono tantissimi i video di persone che dicono “che schifo, non avrei mai dovuto guardare quel video”. Di cosa si tratta? Letteralmente significa “bagno portatile”. Sembra che qualcuno tra i ricchi uomini arabi abbia iniziato a offrire denaro a modelle e influencer in cambio di pratiche disgustose come mangiare i loro escrementi o cospargersi il corpo con questi. Alcuni che sono addentro al mondo degli influencer e di tiktok spiegano che per questa perversa pratica arrivano a pagare anche 50mila dollari. Qualcuno sui social spiega che 25mila euro sono corrisposti prima del “servizio”, gli altri solo se “sodisfatti” perché se non lo sono rischiano di essere pagati solo la metà. La pratica viene chiamata anche “human toilet”. Tra le richieste anche urina o feci addosso o addirittura mangiare un salmone vivo. Non è chiaro quanto questa pratica sia vera e quanto invece solo una tendenza nata sui social e diventata virale per le innumerevoli parodie che se ne fanno.

Sui social infatti ci sono video di persone che si dicono disgustate da questa pratica, altre che fingono di essersi sottoposti a farlo ma poi magari nella bocca hanno solo gelato e lo dicono alla fine del video, altri che ci scherzano su. E anche così l’hashtag può essere diventato virale. A questo si aggiunge che circolano video con le testimonianze di alcune modelle che parlano della loro terribile esperienza ma anche di questi non si ha certezza di veridicità. Tra le presunte testimonianze si leggono proposte di fare sesso con una persona o in gruppo, o cose ancora più inquietanti come avere rapporti sessuali con cani, cammelli o bambini di 11 anni.

Una delle ragazze che riporta la sua testimonianza su TikTok con tanto di video – anche questo non è chiaro se sia veritiero o meno – racconta di essere stata contatta da un sito di incontri durante la sua permanenza a Dubai. Le veniva chiesto di accompagnare un uomo arabo molto ricco per due giorni sul suo yacht in cambio di soldi. Una volta partiti, in mezzo al mare, c’era stata una escalation di pratiche erotiche richieste culminando con la richiesta di defecarle in bocca.

Il dibattito sui social è molto acceso in merito. C’è chi accusa le influencer di essere a Dubai per guadagnare soldi in questo modo, tanto da potersi permettere la vita di lussi e eccessi che si vede nelle loro foto postate. C’è anche chi si chiede “cosa si è disposti a fare per soldi?”. Ma c’è anche chi apre una riflessione sui diritti delle donne. Se questa pratica fosse vera, sarebbe una gravissima violazione della donna. E c’è anche chi sottolinea che a Dubai le donne sono molto poco tutelate dalle leggi. Basta pochissimo per essere spedite in prigione con il pretesto magari di essere ubriache.

