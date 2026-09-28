Scuola
Edilizia scolastica, è allarme sicurezza: il 90% delle scuole non è in regola
La situazione dell’edilizia scolastica italiana presenta ancora numerose criticità. Secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, circa il 90% degli edifici scolastici, pari a circa 36.088 strutture su quasi 40.000, non risulta pienamente in regola. In questi casi manca almeno uno dei principali documenti richiesti per attestare la sicurezza dell’edificio: il certificato di agibilità, quello di prevenzione incendi o il collaudo statico.
Ancora più significativa è la situazione di circa 3.588 edifici, pari al 9% del totale, che risultano completamente privi di certificazioni di sicurezza. Una condizione che, complessivamente, coinvolgerebbe circa 700.000 persone tra studenti e personale scolastico.
Particolarmente rilevante è anche la carenza del certificato di collaudo statico: a livello nazionale, infatti, risulta presente soltanto nel 53,3% degli edifici scolastici. Ancora più bassa è la percentuale relativa alla prevenzione incendi, con il relativo certificato disponibile appena nel 42,4% delle scuole italiane.
Il quadro evidenzia inoltre un significativo divario territoriale. Le criticità più marcate si concentrano nel Mezzogiorno, dove circa due terzi degli edifici scolastici presentano problemi sotto il profilo strutturale, mentre nel Nord del Paese la situazione risulta complessivamente migliore.
Fonte: Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica – Ministero dell’Istruzione e del Merito.
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