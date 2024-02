Edoardo Leo, ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, presenta la prossima serie tv di cui è protagonista: “Il Clandestino”. Una fiction della Rai che appunto vedrà il noto attore e regista italiano come volto principale. Leo ha recitato e diretto diversi film usciti nei cinema, ma con questa serie torna al piccolo schermo e in prima serata sulla Rai.

Il Clandestino, la serie con Edoardo Leo: la trama

Edoardo Leo interpreterà Luca Travaglia, un ex ispettore Capo dell’Antiterrorismo. Dopo un attentato in cui muore la sua compagna, lascia la polizia e si trasferisce a Milano. Travaglia lavora come buttafuori nei locali milanesi e ha un vizio pericoloso con l’alcol. Ma l’ex ispettore incontra Palitha, un cingalese intraprendente che lo imbarca in un nuovo progetto: un’agenzia investigativa. Un lavoro che Travaglia ha nel sangue e che porterà il protagonista ad addentrarsi nei meandri di Milano, per servire gli “ultimi” della società, spesso invisibili agli occhi.

Il Clandestino, puntate e cast

Oltre al famoso Edoardo Leo, nel cast de “Il Clandestino” ci sono anche Hassani Shapi, Alice Mercuri e Fausto Maria Sciarappa. Questi i nomi finora preannunciati della serie televisiva. La fiction della Rai si snoderà lungo sei puntate, trasmesse in prima serata su Rai1.

La serie televisiva rappresenta una collaborazione tra Rai Fiction e Italian International Film: la produzione è stata affidata a Fulvio e Paola Lucisano. Gli sceneggiatori sono Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini che hanno sviluppato la trama. A Rolando Ravello il compito della regia.

Per guardare in televisione la serie con Edoardo Leo, attesa già da mesi, non resta che aspettare qualche altra settimana. L’uscita de “Il Clandestino”, infatti, è prevista per la primavera del 2024.

