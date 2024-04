Meno di un elettore su due è andato a votare in Basilicata. Nelle elezioni regionali a vincere sembra essere stata l’astensione, con il dato dell’affluenza che fa riflettere: si ferma al 49,8%. Un dato definitivo che inquadra un caldo di poco meno del 4% rispetto alle ultime elezioni in Basilicata.

Elezioni Basilicata, gli instant poll

Non ci sono ancora dati ufficiali, con lo spoglio iniziato da non molto, ma secondo un instant poll di Telenorba il governatore uscente Vito Bardi – cioè il candidato di centrodestra e sostenuto da Azione e Italia Viva – è in vantaggio con una proiezione tra il 53 e il 57%. Dietro di lui Piero Marrese, appoggiato da Pd e M5s, con un risultato previsto tra il 41 e il 45%. Ben più staccato Eustachio Follia, il candidato di Volt tra l’1 e il 3%.

Ovviamente gli stati d’animo dei comitati di Bardi e Marrese sono diametralmente opposti. In casa del centrodestra sale l’entusiasmo, mentre in quello di Marrese cresce la delusione.

Elezioni Basilicata, i risultati dei partiti

Gli instant poll di “Yoodata” commissionato da Telenorba, hanno inquadrato anche i risultati dei singoli partiti. Il primo partito sarebbe Fratelli d’Italia, con una forchetta di consensi tra il 23 e il 27%. Dietro il Pd (tra il 15 e il 19%), poi il M5s (14-18%) e poi Forza Italia (12-16%). La Lega sarebbe tra il 4 e l’8%. Mentre nel centrosinistra Basilicata Casa Comune sarebbe tra il 4 e il 6%.

