Vito Bardi , classe 1951, è presidente della Basilicata uscente ma la sua riconferma alla guida della regione è a un passo. Bardi vanta ben quattro lauree, è stato vice comandante della Guardia di finanza fino alla pensione nel 2014. Ha iniziato con le Fiamme gialle frequentando la Scuola militare Nunziatella di Napoli dove si è laureato in economia e commercio, giurisprudenza, scienze internazionali e diplomatiche, scienze della sicurezza economica e finanziaria, oltre a un master in diritto tributario.

Silvio Berlusconi e Bardi, come riporta il Corsera, erano in rapporto dal 2009 quando il Cavaliere era finito al centro delle rivelazioni di Patrizia D’Addario e del coinvolgimento di Gianpaolo Tarantini e della scuderia di ragazze.

Le rivelazioni di Patrizia D’Addario

Al tempo il procuratore capo era Antonio Laudati (di recente chiamato in causa per il caso dossieraggio) e riguardo le investigazioni sul campo figurava anche l’ufficiale Bardi. Berlusconi l’aveva poi chiamato in occasione delle elezioni regionali in Basilicata del 2019.