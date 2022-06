Sono iniziate alle 14 le operazioni di spoglio dopo il primo turno delle elezioni amministrative concluse alle 23 di domenica 12 giugno, con le urne che sono state aperte in 971 comuni. Gli unici dati ‘certi’ sono quelli dell’affluenza, al 54,72% contro il 60,12 per cento delle scorse comunali.

I comuni capoluogo al voto sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. Quest’ultimi sono Genova, Catanzaro, Palermo e L’Aquila.

Gli altri comuni capoluogo chiamati ad eleggere il proprio sindaco sono Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Messina e Oristano.

Domenica notte sono il Consorzio Opinio per Rai1 ha diffuso gli exit poll per sei comuni: Genova, Palermo, Verona, L’Aquila, Parma, Catanzaro. A Genova è avanti il sindaco uscente di centrodestra Marco Bucci, che potrebbe vincere al primo turno. Stessa cosa a Palermo, dove Roberto Lagalla (centrodestra) potrebbe vincere al primo turno contro Franco Miceli (centrosinistra). A L’Aquila il primo cittadino di centrodestra Pierluigi Biondi è in bilico per una vittoria già al primo turno contro Stefania Pezzopane. Si andrà sicuramente al ballottaggio tra due settimane a Catanzaro e Verona: in Calabria Valerio Donato (Lega e Fdi) è in vantaggio su Nicola Fiorita (centrosinistra), mentre a Verona la sorpresa arriva da Damiano Tommasi, ex calciatore sostenuto da Pd e M5S, in testa sui due candidati di centrodestra, il sindaco uscente Sboarina e l’ex primo cittadino Tosi.

La diretta

ORE 14 – È iniziato lo spoglio delle schede del primo turno di elezioni amministrative. L’attesa è per i primi dati reali su cui saranno poi elaborate le proiezioni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro