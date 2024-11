Seggi chiusi, affluenza a picco (il dato definitivo dovrebbe essere intorno al 46,42%) e spoglio in corso in Emilia-Romagna dove tra domenica 17 e lunedì 18 (fino alle 15) si è votato per il rinnovo del consiglio regionale. Nel primo giorno di voto l’affluenza è stata molto bassa, 35,77% a livello regionale, mentre Bologna città ha sfiorato il 42%. La sfida è tra il sindaco di Ravenna (dal 2016) Michele de Pascale (centrosinistra) e Elena Ugolini (centrodestra). Gli altri candidati sono Federico Serra con Potere al Popolo e Rifondazione Comunista e il civico Luca Teodori (Lealtà, coerenza e verità). Nei sondaggi pre-voto, de Pascale, sostenuto da Pd, Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, Civici con de Pascale presidente, Movimento cinque stelle e Riformisti per l’Emilia-Romagna futura, che tiene dentro Azione, Piu’ Europa, Partito repubblicano e Partito socialista italiano Socialisti e Repubblicani, è avanti di almeno dieci punti percentuali. Segue la civica di centrodestra Ugolini, sottosegretaria all’Istruzione nel governo Monti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista Elena Ugolini presidente.

Elezioni Emilia-Romagna, si al disgiunto

In Emilia-Romagna si vota in anticipo per le dimissioni del presidente uscente Stefano Bonaccini, presidente dal 22 gennaio 2014 al 12 luglio 2024, eletto lo scorso giugno al Parlamento europeo. Circa 3,6 milioni le persone chiamate al voto, appena un terzo al momento quelli che si sono presentati ai seggi. “Ormai è da anni che in tutto il mondo democratico” con l’affluenza alle urne “si cala, si cala, si cala, dopodiché si va a finir male, e si vede già che vanno a finir male tante cose” ha commentato l’ex premier Romano Prodi che ha votato a Bologna, al liceo Galvani. In Emilia Romagna è consentito il voto disgiunto, l’espressione della preferenza per un candidato presidente e una lista che non fa parte della sua coalizione. Per l’elezione dei consiglieri regionali, invece, devono essere indicati fino a due candidati presenti nella stessa lista e se il cittadino volesse esprimere entrambe le preferenze, i candidati dovranno essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Segui la diretta dello spoglio:

Ore 17:15 – Al comitato de Pascale arrivano Schlein e Bonaccini

Abbracci e gioia al comitato elettorale di Michele de Pascale a Bologna. Siderale il distacco sulla candidata del centrodestra Elena Ugolini. Abbraccio anche tra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il neo presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale all’esterno del comitato elettorale. Oltre a Schlein è presente anche Stefano Bonaccini che si è congratulato con De Pascale.

Ore 16:55 – Seconda proiezione, partiti più votati: Cinque Stelle sotto 4%

Secondo le proiezioni di Opinio per la Rai alle elezioni regionali in Emilia Romagna il Pd ottiene il 41,5%, a seguire Fratelli d’Italia con il 26%, poi Rete Civiva Elena Ugolini 5,5, Alleanza Verdi-Sinistra 5,4%, Lega 4,9%, Forza Italia -Noi Moderati 4,6%, Civici con De Pascale 4,1, il Movimento 5 stelle è fermo al 3,4%. La copertura è del 12%

Ore 16:50 – Seconda proiezione: De Pascale a +14%

Nella seconda proiezione di Opinio per Rai il candidato di centrosinistra Michele De Pascale è al 55,7% e la candidata del centrodestra Elena Ugolini al 41,1%. La copertura è del 12%.

Ore 16:35 – Proiezioni partiti Swg-La7: Pd al 39&, Fratelli d’Italia 22%

Alla seconda proiezione La7-Swg, il Pd otterrebbe il 39,80% dei consensi, Avs il 6%, M5S il 4,30%, la lista De Pascale Presidente 4,20% e la lista Emilia Romagna Futura il 2,10%. La coalizione avrebbe oltre il 56% dei consensi. Per la colazione Ugolini Fdi è al 23,5%, Forza Italia al 6,2%, Lega al 5,5%, Ugolini presidente al 5%.

Ore 16:30 – Prima proiezione: De Pascale 56%, Ugolini, 39%.

La prima proiezione conferma il solido vantaggio del candidato del centrosinistra, Michele De Pascale, alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, De Pascale si attesta al 56,8% mentre la candidata del centrosinistra, Elena Ugolini, si ferma al 39,4 per cento. La copertura del campione è del 7 per cento.

Ore 16:18 – Affluenza crolla a Rimini e Piacenza

Nella provincia di Rimini hanno votato il 40,73% degli aventi diritto, sei punti percentuale sotto la media regionale (46,42%). Affluenza bassa anche in provincia di Piacenza, dove si sono recati alle urne il 41,49% degli aventi diritto. Il dato più alto è stato registrato nelle province di Bologna (51,67%) e di Ravenna (49,72%).

Ore 16:10: Si allarga forbice

Michele De Pascale (centrosinistra) 56,8%, Elena Ugolini (centrodestra) tra il 39,4%. Federico Serra (sinistra) 2,3%, Questo l’exit poll Opinio per la Rai sulle elezioni regionali in Emilia Romagna su una copertura campione del 7%.

Ore 15:38 – Affluenza definitiva al 46,3%

Quando mancano poche decine di seggi ai 5.529 totali, il dato dell’affluenza in Emilia-Romagna si assesta al 46,35%, di oltre venti punti inferiore rispetto alle regionali del 2020.

Ore 15:18 – Affluenza al 45%

E’ intorno al 45%, secondo i primi dati provvisori l’affluenza alle urne in Emilia-Romagna. Alle precedenti regionali il dato sulla affluenza definitiva si era attestato al 67,27%. Nel 2020 si votò in un solo giorno.

Ore 15:15 – De Pascale dopo le 16 al comitato elettorale

Michele de Pascale, prossimo, stando ai primi exit poll a diventare nuovo presidente dell’Emilia-Romagna, è atteso al comitato elettorale a Bologna (Costarena, centro culturale) dopo le 16 quando verranno rese note le prime proiezioni.

Ore 15:05 – Instant Poll Swg: De Pascale stacca Ugolini

Stando al primo Instant Poll Swg-La7, De Pascale è dato tra il 54,5-58,5%, Ugolini tra 39,5-43,5%. Gli altri candidati ottengono tra 1 e 3 punti.

Ore 15:01 – De Pascale avanti di almeno 10 punti

Stando ai primi exit poll Consorzio Opinio Rai, sulla base di un campione dell’80%, il candidato di centrosinistra Michele de Pascale oscilla tra il 53 e il 57% delle preferenze mentre la candidata di centrodestra Elena Ugolini oscilla tra il 39 e il 43%. Il candidato di sinistra Federico Serra otterrebbe tra l’1,5 e il 3,5% dei consensi.

