Seggi chiuse alle 18 e spoglio al via in Germania dove oggi si elegge il nuovo parlamento federale, il Bundestag, che esprimerà poi un cancelliere e un nuovo governo. Urne aperte dalle 8 di questa mattina per circa 60 milioni di tedeschi. Alle 14 l’affluenza era al 52% in forte aumento rispetto al 2021.

Gli ultimi sondaggi vedevano in testa i cristiano-democratici della Cdu, ma sottolineavano anche l’enorme crescita dell’ultradestra di Alternative fur Deutschland, con cui la Cdu ha promesso di non allearsi. Decisivo dunque il risultato dei socialisti della Spd e dei Verdi.

Elezioni Germania, primi exit poll. Affluenza record

Dalle 18 i primi exit poll del voto tedesco: Cdu/Csu 28,5%; Spd 16,5%; Afd 19,5-20%, Verdi 12%, Linke 9%, Fdp e Bsw 5%. Secondo le stime di ZDF, se fossero confermati i risultato dell’exit poll non sarebbe possibile un governo di coalizione fra CDU/CSU e SPD. Per superare la quota di 315 parlamentari occorrerebbe l’aiuto dei liberali o dei verdi. Risultato storico per l’affluenza: 84%. L’ultima volta che la partecipazione al voto è stata più alta è stata nel 1987, all’84,3% Nelle elezioni federali del 2021, il dato si attestava al 76,4%.

Exit poll tv pubblica Ard

L’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard. Seconda l’ultradestra di Afd con il 19,5%. Seguono l’Spd al 16% del cancelliere uscente Scholz, i Verdi al 13,5%, la Linke all’8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%.

La delusione di Scholz Delusione per il cancelliere uscente Scholz, che subito dopo gli exit poll prende la parola nella sede Spd congratulandosi con Merz: “È un risultato amaro, una sconfitta netta e questo va detto in modo chiaro. Ma sulla base di questo risultato dobbiamo andare avanti insieme, noi non accetteremo mai l’AfD. Nessuna collaborazione con l’estrema destra. Speriamo che anche gli altri mantengano questa posizione”. A cura di Redazione