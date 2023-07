Queste non sono elezioni qualunque. Il voto di oggi è un testa a testa tra destra e sinistra, l’ultimo grande appuntamento prima delle elezioni di giugno 2024, quando tutti i cittadini del Vecchio Continente saranno chiamati a eleggere i nuovi membri del Parlamento di Bruxelles e a determinare gli assetti politici della prossima legislatura che governerà le Istituzioni EU.

La partecipazione nonostante il caldo si attesta già al 40,48% in aumento rispetto all’ultima volta alle urne degli elettori spagnoli tenutasi nel 2019 quando si attestò al 37,9%. Ma attenzione perché questo dato non include il voto per corrispondenza, che quest’anno ha raggiunto cifre record con 2,47 milioni di elettori, la cifra più alta dal 2008.

Le urne in Spagna sono aperte dalle 9 alle 20 e sono 37,4 milioni i cittadini chiamati a votare, di cui oltre 2,3 milioni residenti all’estero. Sono 1,6 milioni i ragazzi che voteranno per la prima volta, mentre 2,5 milioni di persone lo hanno già fatto per posta. Le operazioni di scrutinio saranno gestite da 180.000 tra presidenti di seggio e scrutatori, mentre altre 360.000 persone circa sono state pre-allertate come possibili sostituti. I dati ufficiali verranno diffusi a partire dalle 21, perché nelle Isole Canarie l’orario per votare sarà lo stesso ma con un’ora di differenza di fuso.

In gioco c’è il futuro della Spagna, quello del premier uscente Sanchez, socialista, che ha giocato su queste elezioni il tutto per tutto, scommettendo sul fatto che gli spagnoli non vogliano dare il Paese in mano non tanto ai popolari, quando ai post-franchisti di Vox, il partito di estrema destra che forse sarà chiamato al governo se i risultati finali confermassero gli ultimi sondaggi.

Ma in gioco c’è pure il futuro della prossima legislatura a Bruxelles perché queste elezioni, prima di altre (ad esempio quelle polacche di ottobre), proveranno a dare qualche risposta utile per il prossimo anno: riuscirà un Partito Popolare più spostato a destra che in altri paesi ad arginare la marea nera di Vox?

La Spagna bivio d'Europa - in diretta su Youtube e Facebook Il Riformista seguirà con una diretta e molti ospiti sul sito, YouTube e Facebook lo spoglio delle elezioni, che si preannuncia come uno dei momenti più importanti della politica europea prima delle elezioni di giugno 2024, quando tutti i cittadini del Vecchio Continente saranno chiamati a eleggere i nuovi membri del Parlamento di Bruxelles e a determinare gli assetti politici della prossima legislatura che governerà le Istituzioni EU.

Affluenza supera il 40% nonostante il caldo: "Cambiare il Paese ci motiva" “E’ importante votare e dobbiamo partecipare tutti”. Alcuni elettori hanno optato per votare la mattina presto ed evitare il caldo mentre altri hanno scelto le ore centrali della giornata per evitare code. “Abbiamo bisogno di un cambio in questo Paese, ci motiva di più cambiare che la temperatura”, ha detto un elettore spagnolo fuori dal seggio. Nei seggi si sta facendo fronte al caldo con ventagli, acqua e ventilatori. A cura di Redazione

Santiago Abscal vota al seggio "gli spagnoli decidano il loro futuro" Il leader del Partito sovranista Vox e candidato alla presidenza del governo, Santiago Abascal, ha espresso il suo voto poco dopo le 11 presso la scuola Cristo Rey di Madrid. In alcune dichiarazioni ai media, Abascal ha dichiarato di auspicare un’affluenza elevata alle urne affinchè “gli spagnoli decidano il loro futuro” e ci sia un “cambio di direzione” nel Paese. A cura di Redazione