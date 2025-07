Ieri la convocazione ufficiale delle elezioni regionali nella Marche il 28 e 29 settembre (prima regione italiana al voto in attesa di Campania, Veneto, Puglia e Toscana), oggi l’avviso di garanzia al principale competitor del governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli.

Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato del centrosinistra, è indagato dalla procura di Pesaro per presunti affidamenti diretti a due associazioni culturali (Opera Maestra e Stella Polare) durante il suo mandato da primo cittadino della cittadina marchigiana.

Ricci: “Accusa curiosa, avrei fatto tutto per ottenere consenso politico”.

A comunicare la notizia lo stesso Ricci in un video pubblicato sui social in cui si dice sorpreso, amareggiato e arrabbiato. “Mi è stato recapitato un avviso di garanzia. In 15 anni di amministrazione mi sono sempre fidato dei miei collaboratori. Non mi sono mai occupato personalmente di affidamenti pubblici”. Paradossale la contestazione dei magistrati che non gli contestano vantaggi economici personali, ma un presunto ritorno in termini di “consenso politico” derivante dalle assegnazioni in oggetto. Una accusa definita “abbastanza curiosa” dallo stesso indagato. “E si dice – aggiunge – una cosa che io smentisco: che conoscessi queste associazioni e invece non ci ho mai avuto a che fare direttamente”

Ricci: “Avviso il giorno dopo la data delle elezioni”

“Mai avevo avuto alcun tipo di segnalazione strana rispetto all’esecuzione dei lavori. Spero di vedere il procuratore il prima possibile” dichiara Ricci. “Sono sereno nel merito, ne ho parlato con il mio avvocato però sono anche molto amareggiato e arrabbiato. Questa cosa arriva il giorno dopo la convocazione delle elezioni, dopo un anno di indagini. Come sempre sono fiducioso nel lavoro della magistratura, smonteremo subito queste accuse. Quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori, se un collaboratore eventualmente sbaglia il sindaco è parte lesa perché viene tradita la fiducia data. Nel merito sono completamente estraneo ai fatti e sono convinto di chiarirlo presto”, conclude Ricci.

