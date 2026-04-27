Nel 2028 ci saranno le elezioni alla presidenza Usa. Tra democratici e repubblicani, ecco chi sono i possibili candidati e le loro possibilità di vincere le primarie e diventare presidente Usa secondo Sisal.

Candidati democratici

Tra i possibili candidati democratici, il nome che secondo la piattaforma di scommesse dovrebbe essere il più papabile alla vittoria delle primarie e ambire alla nomina di presidente Usa è quello di Gavin Newsom: l’attuale governatore della California è quotato a 2.40. Subito sotto di lui, la deputata Alexandra Ocasio-Cortez, a quota 6, che si divide un posto tra i possibili candidati con un’altra donna che ha anche affermato di star pensando alla presidenza Usa, Kamala Harris: l’ex vicepresidente è un po’ più giù nelle possibilità fornite dalla Sisal, che la vede come candidata alla vittoria delle primarie a quota 12. Tra i possibili candidati democratici, spiccano anche i nomi di celebrità come Lebron James e George Clooney, rispettivamente quotati 200 e 500.

Candidati repubblicani

Tra i possibili candidati repubblicani, invece, il primo nome che compare nella lista della piattaforma di scommesse è quello di J.D. Vance, quotato a 1.80. L’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, è anche il favoritissimo per diventare presidente Usa, dove le sue quote di vittoria si attestano al 3.50. Tra i possibili candidati repubblicani, compare anche il nome di Donald Trump: l’attuale presidente Usa è quotato a 16, anche se in realtà una sua candidatura non potrebbe essere presa in considerazione, in quanto quello che terminerà tra due anni sarà il suo secondo mandato. Anche tra i papabili candidati tra i repubblicani, spicca qualche celebrità, tra cui Elon Musk quotato a 66 e Kim Kardashian quotata 100.00.

Possibile presidente Usa

Come detto, nelle quote dei probabili nuovi presidenti degli Stati Uniti, il grande favorito alla vittoria finale (che ovviamente è in cima anche per le vittorie delle primarie nel suo partito), è J.D. Vance, quotato a 3.50. Quasi appaiato all’attuale vicepresidente Usa, c’è ovviamente il favorito alla vittoria delle primarie del partito opposto a quello di Vance, Gavin Newsom. Il governatore della California parte dietro al suo avversario davvero di un nonnulla. essendo quotato a 4. Più indietro Ocasio-Cortez (12), Trump (20) e Harris (20). Ancora più sotto, troviamo tra i possibili vincitori anche Dwayne Johnson (The Rock). Il famoso wrestler è quotato a 50.

Sesso del nuovo presidente

Infine, sulla piattaforma Sisal compaiono anche le possibilità di vittoria di un candidato maschio e di una candidata femmina: i primi, sono quotati a 1.16 (forti anche del favorito J.D. Vance), le seconde, di poco sotto, sono quotate invece 4.50.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini