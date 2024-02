In corso lo spoglio per conoscere il nome del nuovo presidente della Regione Sardegna che succederà a Christian Solinas. Quando si è superato il 50% delle schede scrutinate, è testa a testa tra Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, su Alessandra Todde, per il centrosinistra e M5s. Staccati Renato Soru e Lucia Chessa, entrambi con liste civiche. In flessione l’affluenza: ha votato il 52,4% degli aventi diritto contro il 53,09% di cinque anni fa.

Pd primo partito al 14,2%, seguono FdI e M5s

Quando ormai ci si appresta ad arrivare al 70% di sezioni scrutinate (ora il 67,2%, ossia 1.239 su 1.844) si consolidano i risultati delle singole liste a livello regionale nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa sarda e l’elezione del governatore. Allo stato attuale Il Partito democratico è il primo partito con il 14,2%, segue Fratelli d’Italia col 13,8%, quindi M5s al 7,7%, Forza Italia al 7% e la Lega al 3,7%. Il Partito sardo d’Azione, movimento del governatore uscente e non ricandidato, Christian Solinas, è attualmente al 5,5%.

Regione: “Lentezza dati scrutinio è responsabilità dei comuni”

“Il sistema informatico della Regione funziona perfettamente, se i dati vengono caricati dai comuni, e vengono caricati correttamente, sono immediatamente evidenti”. Lo ha detto ai giornalisti della sala stampa il direttore del servizio elettorale Sergio Loddo. “Lo scrutinio è complesso, la scheda elettorale è complicata, le procedure sono articolate e dunque serve tempo. Ma sono i comuni che devono caricare correttamente i dati, se i comuni non li caricano noi dalla Regione non possiamo fare nulla”.

Pd: “Regione lenta su caricamento dati, auspichiamo chiarimenti”

“Dalle 7 del mattino dopo quasi 12 ore, tutti hanno percepito una grande e grave lentezza nel caricamento dei dati riguardanti le elezioni in Sardegna da parte della Regione. Non sappiamo se si tratti di problemi tecnici, lungaggini nel servizio o altro. Auspichiamo una rapida definizione della questione fondamentale per l’esercizio del diritto democratico di votare ma anche di sapere in tempi celeri chi ha vinto e chi ha perso. Confidiamo nel senso di responsabilità della dirigenza della Regione Sardegna”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, in una nota

Regione: dati definitivi fra le 4 e le 5 del mattino

Sono previsti fra le 4 e le 5 del mattino i dati definitivi sulle elezioni regionali in Sardegna. L’ha ipotizzato con i giornalisti presenti nella sala stampa della regione il direttore del servizio elettorale della Regione, Sergio Loddo.

