‘Stasera facciamo la storia’. Esulta col 51% dei consensi Stefania Proietti, nuovo Presidente dell’Umbria e rappresentante del campo largo che ha saputo unire persino Azione e Italia Viva. Un testa a testa, con la governatrice uscente Tesei, durato tutto il pomeriggio: “La nostra è una vittoria che nessuno aveva previsto. Ci vedono arrivare adesso, vedono arrivare i cittadini. È una vittoria netta sia a Perugia sia a Terni”.

I complimenti le sono arrivati, privatamente anche da Giorgia Meloni, che ha ricordato il suo auspicio “Al di là delle differenze politiche” per “una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”.

Proietti contro Bandecchi: “Vinto contro chi sputa in faccia ai cittadini”

Il primo messaggio di Proietti è per i suoi sostenitori: “Ringrazio a uno a uno tutti i partiti che ci hanno sostenuto e ringrazio i leader dei partiti che sono stati con me in piazza: questa è la vittoria di chi non si è fatto sopraffare dall’arroganza verbale, da metodi scorretti, da chi sputa in faccia ai cittadini”. Il riferimento è ai comportamenti di Stefano Bandecchi, che aveva scelto di sostenere il centrodestra. Anche a Terni, dove l’imprenditore è sindaco, Proietti è riuscita ad imporsi: “La nostra è una vittoria uniforme, e noi saremo amministrazione regionale di tutti i comuni”, aggiunge. “L’Umbria va amministrata con la partecipazione”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco