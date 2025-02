Il “Cosa c’è nella mia borsa” di Elodie sorprende tutti. La cantante del Festival di Sanremo in gara con il brano “Dimenticarsi alle 7” e protagonista nel giorno delle cover nel duetto con Achille Lauro di “A mano a mano” e con “Folle città”, ha rivelato in un video il contenuto della sua borsetta firmata Versace che porta con lei nella Kermesse.

A fare notizie è stato il contenuto di giocattolo erotico, un vibratore nero, mostrato in video con tanto di battuta: “No, questo non è un telefono, ma queste sono giornate in cui c’è della tensione, quindi quando sei nervosa… vrrr”. Elodie si è sempre dichiarata apertamente femminista e pronta a lottare contro ogni tabù, dall’abbigliamento alla nudità: “Occorre normalizzare la nudità femminile, non scandalizzarsi. Io sono una donna libera, libera di vestirmi come voglio e di mostrare il mio corpo come meglio preferisco. Il mio pubblico? è la comunità Lgbt e le donne. Non m’interessa il pubblico maschile etero, l’unico – dice ridendo – è il mio fidanzato”, ha dichiarato in passato la cantante.

ELODIE CHE SI PORTA IL VIBRATORE IN BORSA A SANREMO NON CE LA POSSO FARE pic.twitter.com/GGIv3Sxhwv — riluttante (@maniconio) February 14, 2025

