Ogni anno, in Italia, si celebra il Festival di Sanremo. La manifestazione è una gara tra cantanti. Il vincitore della competizione ha poi la possibilità di partecipare all’Eurovision. Da tempo, la celebrazione è diventata uno specchio della società italiana, ricca di musica, costumi, arte.

Il Festival di Sanremo

Il Festival nasce nel 1951, dall’idea di Angelo Amato, direttore delle manifestazioni e delle pubbliche relazioni del Casinò di Sanremo. L’idea è una delle tante proposte per rilanciare il casinò. Infatti, le prime edizioni del Festival si celebrano al Casinò fino al 1977, quando la celebrazione è stata spostata al Teatro Ariston. Alla prima edizione partecipano i tre cantanti Nilla Pizzi (la vincitrice, con la canzone Grazie dei fiori), Achille Tognani e il Duo Fasano. La kermesse è trasmessa radiofonicamente ed è presentata da Nunzio Filogamo, successivamente sarà trasmessa in televisione. Tuttavia, il Festival non è accolto calorosamente dalla critica musicale e dalla stampa dell’epoca, così come dal pubblico che durante le esibizioni continua a cenare e parlare. Ciò nonostante, il Festival continua, dominato dalla canzone tradizionale italiana, i cui testi trattavano di temi comuni. Solo nell’edizione del 1958, si apre una nuova fase del Festival e della canzone italiana, quella della combinazione fra autori e interpreti, grazie alla vittoria di Domenico Modugno con la sua canzone Nel blu dipinto di blu, diventata negli anni una delle canzoni italiane più conosciute ed eseguite di sempre. Questa nuova fase è confermata anche nel 1960 con Romantica di Renato Rascel con Tony Dallara.

Le conduzioni e gli ospiti

Col passare degli anni, la kermesse continua ad avere più successo nella critica e nel pubblico diventando un simbolo della cultura italiana. Memorabili le conduzioni di Pippo Baudo (13) e di Mike Bongiorno (11). La manifestazione è piena di annunci, slogan, grandi ospiti, gossip. Tutto ciò contribuisce a creare l’atmosfera del Festival. Per esempio, gli ospiti internazionali invitati sul palco come David Bowie, i Queen, i Kiss, Madonna, Elton John (ospite per tre volte, nel 1989, poi nel 1994 e infine nel 2016), i quali portano il nome del Festival in giro per il mondo. Con l’edizione del 2015, il Festival di Sanremo è inoltre collegato all’Eurovision Song Contest. Infatti la canzone vincitrice è ammessa di diritto e rappresenta l’Italia nella gara europea.

L’evoluzione del Festival

Ovviamente, il Festival si è evoluto negli anni, così come la televisione italiana. Infatti, è interessante vedere come i due sembrano avere un rapporto che va di pari passo, influenzandosi a vicenda. La manifestazione si è, negli anni, arricchita di premi e menzioni speciali che nella prima edizione non esistevano. Ad esempio, nel 1982 è stato introdotto il Premio della critica che è dedicato, dal 1996, alla cantante Mia Martini; dal 1984 sono presenti le nuove proposte oltre alla categoria dei Big; il Premio Volare per il miglior testo, musica e arrangiamento; il Premio alla carriera. Svolta epocale è quella del 2004, quando il televoto è arrivato a Sanremo. Gli spettatori hanno da allora la possibilità di votare il loro cantante preferito e questo può portarlo alla vittoria.

Il FantaSanremo

In più, la partecipazione di artisti usciti dai talent show e la presenza dei social hanno avvicinato il pubblico più giovane al Festival. Ad oggi, uno dei mezzi più utilizzati dai giovani riguardante Sanremo, è il FantaSanremo. Fantasy game ideato da un gruppo di amici addetti al mondo dello spettacolo, il gioco ha avuto un boom nel 2022, anno in cui le squadre iscritte hanno superato il mezzo milione. Il gioco continua a spopolare tra i social: per la kermesse di quest’anno le iscrizioni per il gioco sono aperte dal 27 dicembre e sono già state superate 2 milioni di squadre iscritte.

Quando c’è il Festival di Sanremo 2025

Quest’anno, la 75° edizione della competizione, avrà inizio l’11 febbraio e sarà condotta da Carlo Conti. Gli artisti in gara sono 29, con altrettante canzoni inedite. Alla fine dopo tutti questi anni il Festival resta la competizione della musica più importante della storia della musica italiana.

