Prende forma il Festival di Sanremo 2025, la 75ª edizione della kermesse musicale in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Alla direzione artistica torna Carlo Conti, già padrone di casa nel 2015, 2016 e 2017.

La lista di Conti

Conti ha svelato quest’oggi in diretta al TG 1 il numero e il nome degli artisti che saliranno sul palco il prossimo febbraio. Sono 30 in totale i cantanti selezionati. “Credo sia un cast variegato, c’è un po’ di tutto, tanti sapori perché in questo momento la musica italiana sta andando fortissimo”, ha detto Conti. Tanti rapper sul palco. Per molti sarà la prima volta. “Fedez e Tony Effe? Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”, ha detto il direttore artistico in riferimento ai dissing dei mesi scorsi.

Sanremo 2025, chi sono i cantanti in gara

Achille Lauro,

Ghali,

Coma Cose,

Francesco Gabbani,

Willie Peyote,

Noemi,

Rkomi,

Moda,

Rose Villain,

Brunori Sas,

Irama,

Clara,

Massimo Ranieri,

Emis Killa,

Sarah Toscano,

Fedez,

Simone Cristicchi,

Joan Thiele,

The Kolors,

Bresh,

Marcella Bella,

Tony Effe,

Elodie,

Olly,

Francesca Michielin,

Lucio Corsi,

Shablo feat Gué, Joshua, Tormento

Serena Brancale,

Rocco Hunt,

Giorgia.

Il ritorno di Conti viene accompagnato da alcune novità nel regolamento. Oltre ai trenta artisti elencati, altri 4 prenderanno parte alla gara. Saranno le ‘Nuove Proposte’: 4 emergenti che si contenderanno il titolo di Sanremo Giovani, la loro identità sarà svelata il 18 dicembre.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco