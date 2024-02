Rose Villain sale sul palco dell’Ariston, per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il duetto spumeggiante con Rosa Chemical del 2023, sempre nel festival condotto da Amadeus, ora Rose Villain gareggia con la canzone “Click Boom“. La partecipazione a Sanremo per Rose Villain è un’occasione per “ottenere una sorta di consacrazione presso il pubblico italiano. Sono molto sicura della mia musica, mi piace quello che faccio e so dove voglio andare. Non tutti, però, mi hanno ancora capito completamente. E il Festival è il posto migliore per raccontarmi”.

Chi è Rose Villain: il vero nome, età, gli studi

Rose Villain è lo pseudonimo di Rosa Luini. La cantautrice e rapper è nata a Milano il 20 luglio 1989, figlia di Franco Luini – fondatore del marchio Tucano – e di Fernanda Melloni. Sempre nel capoluogo lombardo cresce e comincia a scoprire la sua passione e bravura nel canto. Dopo la maturità classica al Liceo Manzoni, Rosa Luini si trasferisce a Los Angeles dove frequenta il conservatorio di musica contemporanea “Musicians Institue di Hollywood”, in cui si specializza in musica rock. Il suo nome d’arte deriva in parte dalla sua prima band punk rock con cui canta a Los Angeles, chiamata “The Villains”. Poi si traferisce a New York dove studia arte teatrale e musicale a Broadway e dove conosce i suoi primi manager. Ha ammesso di essere vegana: “Secondo me essere vegani significa oggi fare del proprio meglio per essere eticamente più sostenibili e per impattare meno sull’ambiente”.

Rose Villain, la carriera

La 34enne milanese ha iniziato a raggiungere una certa popolarità con alcuni lavori di grandi artisti in cui ha partecipato come ospite: nel 2016 in Don Medellìn di Salmo, nel 2020 in Chico di Gué Pequeno e Luchè. Poi nel 2021 ha inciso sempre con Gué i singoli Elvis e Piango sulla Lambo. L’anno successivo pubblica insieme a Tony Effe il singolo Michelle Pfeiffer, con cui anticipa l’uscita dell’album Radio Gotham del 2023.

Rose Villain, il suo produttore e marito Sixpm

Negli Stati Uniti, a New York, conosce anche Sixpm, Andrea Ferrara, che presto diventa il suo produttore musicale, oltre che compagno. I due infatti si sono sposati il 23 maggio 2022 a Brooklyn.

