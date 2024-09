Di Giorgia Meloni non si erano avute più notizie varcata la soglia del resord pugliese Ceglie Messapica. Sparita per almeno 36 ore di vacanza. Una caccia alla premier che aveva visto lo staff di Palazzo Chigi, guidato dal capo ufficio stampa Fabrizio Alfano, a intervenire per rassicurare e specificare che la premier “si trovava in Italia e ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale”. Ma era troppo tardi per non creare il giallo dell’estate, su cui il primo ministro è tornato a parlare ieri ospite di 4 di sera su Rete4: “Un procurato allarme della sparizione del presidente del Consiglio solo perché cercavo un posto dove avere un minimo di privacy. Di me si è saputo che ho mangiato, a che ora prendevo il caffè si sapeva. Un mio amico mi ha mandato un messaggio ‘meno male, oggi non so che hai mangiato’. Ho fatto semplicemente qualche giorno con mia figlia senza comunicare agli italiani che cosa mangiavo ogni giorno, cosa che tra l’altro credo che a loro non interessi minimamente”.

Dalla conduzione del programma sale l’appoggio: “C’è diritto non scritto del presidente del Consiglio a fare le vacanze come cacchio vuole”. E Meloni replica: “Altrimenti avrei fatto il concorrente del Grande Fratello, ma insomma ho fatto un altro lavoro nella vita”.

Le vacanze top secret di Elly

La premier ha ironizzato su un altro classico giallo estivo, le vacanze di Elly Schlein: “La prossima volta chiederò consiglio a lei, che è stata molto più brava di me, è sparita tre settimane e nessuno sa dove sia stata”. Poi, a proposito di pasti, un po’ di minestrone patriottico: “Io – ha rivendicato la premier – non faccio vacanze all’estero, non vado lontano per essere sempre reperibile, per essere sempre a disposizione. Non si metta in discussione la mia responsabilità – ha precisato – sono sempre stata assolutamente totalmente reperibile”.

Il video del rientro

Soltanto pochi giorni fa,la premier aveva affidato ad un video sui social il suo saluto di rientro, chiamata a smorzare le polemiche per aver staccato la spina dopo circa due settimane di vacanze: “Eccomi qua, sono ricomparsa, richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi. Voglio dire che sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po’, di ricaricare le batterie, di passare ovviamente del tempo con mia figlia”. Poi il ragionamento buono per ogni stagione: “Voglio dire di essere consapevole di essere una persona fortunata anche per questo. In quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito ‘la difficile estate della Meloni’, io so che invece le estati difficili sono quelle di altri. Di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle”.

