Al Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha portato una sorpresa che sta già facendo parlare: Joan Thiele, 32 anni, è nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1992, cantautrice e producer di origini italiane, svizzere e colombiane. Cresciuta tra Cartagena e l’Italia, Joan ha vissuto un’infanzia cosmopolita, immersa in un continuo alternarsi di culture e luoghi, dalla Colombia ai Caraibi, dal Canada all’Inghilterra. Con un padre svizzero di origini colombiane, ha assorbito influenze artistiche e culturali che emergono chiaramente nella sua musica.

Chi è Joan Thiele

Selezionata da Elisa come una delle voci più promettenti della nuova scena musicale italiana, Joan vanta 202 mila ascoltatori mensili su Spotify, con il brano Senza Fiato che ha già superato i 13 milioni di stream. La sua carriera musicale prende il via a Londra, dove, dopo il liceo, sviluppa un’identità artistica ben definita. Nel 2016 esce il suo primo EP omonimo, anticipato dai singoli Save Me e Taxi Driver. L’anno successivo rappresenta l’Italia al Festival Eurosonic Norderslag 2017 e nel 2018 pubblica l’album Tango.

Con il 2020 arriva Operazione Oro, il primo EP in italiano, un progetto nato dal ritrovamento di vecchie bobine dei viaggi della sua famiglia, trasformate in colonne sonore che mescolano pop, R&B e suggestioni cinematiche. Elegante e innovativo, il disco unisce atmosfere urban a richiami vintage, con uno stile che fonde tradizione e sperimentazione. In riferimento ai suoi modelli e gusti ha dichiarato a sentireascoltare.com “Impazzisco, da quando sono piccola, per Joni Mitchell, Lauryn Hill, la Vanoni. Vorrei tanto aver scritto lo so che ti amerò di Ornella Vanoni e Toquinho. Arte pura”.

Joan Thiele a Sanremo 2025

Nel 2021 Joan inaugura un nuovo approccio alla sua musica, immaginandola come una serie di atti teatrali o cinematografici. Nasce così 3 Atti: Atto I – Memoria del Futuro, con brani prodotti da Mace, Venerus e Ceri; Atto II – Disordinato Spazio, che include Tuta Blu e Scilla; e infine Atto III – L’Errore, pubblicato nell’ottobre dello stesso anno. Nel 2023 ha consolidato il suo percorso artistico con il singolo Verdad, un ulteriore tassello del suo eclettico universo musicale. Nel 2022 su Sanremo aveva detto: “Andarci mi sarebbe piaciuto tanto e spero di poterlo fare l’anno prossimo. Non mi sono proposta perché pensavo di non avere la canzone adatta. Forse, ogni tanto dovrei avere il coraggio di buttarmi di più. Penso sempre di non essere pronta, ma magari pronti lo si diventa facendo…”. Con un anno di ritardo per lei si è aperto il palco dell’Ariston.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco