È il momento del ritorno di Elodie al Festival di Sanremo 2023 ma l’emozione è la stessa del 2017 quando per la prima volta scese la scalinata dell’Ariston con il brano Tutta colpa mia. Quest’anno però è la volta del brano Due.

L’Ariston “è un palco che mi ha dato tantissimo: crescere, confrontarmi e avere sempre più coraggio”, così Elodie racconta il legame profondo che le fa venire in mente la sua adolescenza e le sue precedenti esibizioni. Ora ha solo un pensiero: “Sto facendo quello che avrei voluto fare nella mia vita a 15 anni” dice presentando la nuova canzone.

Dopo due esperienze da concorrente e un anno da co-conduttrice, Elodie torna al Festival tra i big con un brano dedicato a un amore nato e finito “da ascoltare in cuffia in un momento di nervosismo, per sfogarsi” spiega nel post Instagram. Una canzone che la cantante consiglia di “ascoltare la sera, da soli, non in compagnia”, perché è proprio quello di aiutare lo sfogo.

Classe 1990, Elodie Di Patrizi si afferma nel mondo della musica italiana dopo la vittoria della quindicesima edizione di Amici. È proprio il talent condotto da Maria De Filippi che le apre le porte di Sanremo, al quale partecipa per la prima volta nel 2017 con Tutta colpa mia. Il successo arriva più tardi, nel 2020 con Andromeda. Si chiama così la canzone presentata a Sanremo 2020 alla quale la cantante è ancora molto legata: “Mi ha portato fortuna” dice ad Amadeus.

Poi nel 2021 la partecipazione in qualità di co-conduttrice della seconda serata. “Era l’anno del Covid, la platea era vuota” ma Elodie, accompagnata solo dall’orchestra e da milioni di telespettatori a casa, anche quella volta ha incantato con una “performance da grande artista internazionale”.

La carriera di Elodie sta vivendo un periodo d’oro. Oltre a Sanremo 2023, infatti, è in uscita il suo quarto album, Ok. Respira. Tra i brani contenuti, c’è anche Purple in the Sky, il pezzo che apre il disco, fuori il 3 febbraio. Il 10 febbraio, invece, esce su Prime Video Sento ancora la vertigine, un documentario sulla sua vita. “I miei ultimi due anni in una docu-serie. Da Sanremo ‘21 a Sanremo ‘23. Ci tenevo a far vedere cose a cui nessuno ha accesso. Ad esempio quanto è dura scegliere una canzone per Sanremo” spiega su Instagram. Inoltre Elodie ha debuttato anche al cinema con Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa nel quale ha recitato insieme a Michele Placido.

Anche l’amore sembra aver trovato un punto fermo. Dopo la rottura con Marracash, a cui sembra che il brano sanremese faccia riferimento, dallo scorso anno Elodie fa coppia fissa con Andrea Iannone. I due sono stati infatti paparazzati insieme mano nella mano. E non è escluso che sarà proprio il pilota ad accompagnarla a Sanremo. Ingombranti gli ex (di entrambi) lei la relazione tira e molla con Marracash e un flirt con il modello Davide Rossi, lui una relazione con Belen Rodriguez.

