È ricaduto su Clara Soccini l’onere di aprire la gara dei trenta big al Festival di Sanremo 2024. Cantante, attrice e modella, è stata una delle rivelazione della scena musicale e televisiva italiana. Classe 1999, Clara è nata a Varese e ha vissuto a Travedona Monate (un paesino di 4000 abitanti) fino alla fine delle scuole superiori. Studia pianoforte e canto, ma i primi lavori sono nel mondo della moda, nelle copertine di magazine: pubblica i suoi primi singoli nel 2020, anno in cui lancia Freak, Ammirerò e Bilico. “Su Instagram mi ha notata il mio manager, Andrea De Simone. Abbiamo costruito un team”. Poi, nel 2023 la svolta: interpreta il ruolo di Crazy J, Giulia, una cinica trapper milanese che finisce all’IPM, nella famosa serie “Mare Fuori” , ruolo che le spalanca le porte della popolarità.

L’inizio con Mare Fuori

Sull’inizio con Mare Fuori, nel 2023, ha raccontato: “Avevo già pubblicato qualche canzone, ma non era un periodo molto positivo per me. Ho ricevuto un messaggio dal regista Ivan Silvestrini che mi chiese di fare un provino a Roma. Mi invitò lo script di due personaggi, ma di Mare Fuori non sapevo veramente nulla, e infatti ho studiato il personaggio sbagliato. Appena me ne sono accorta ho imparato tutti in 10 minuti e sono riuscita a sostenere il provino per il ruolo di Crazy J. Il mese dopo ho ricevuto la bella notizia”. Oltre a recitare, per la serie ha scritto alcuni brani: Ragazzi fuori e Origami all’alba (insieme a Matteo Paolillo). Origami all’alba ha poi ottenuto il disco di platino, conferendole ulteriore popolarità. E nonostante il successo come attrice, Clara non ha dubbi: “Nel mio futuro vedo la musica”.

La vittoria a Sanremo giovani

In ambito musicale, tra i suoi ultimi singoli c’è Il tempo delle mele realizzato con Michele Canova, uno dei più grandi produttori nella scena mondiale. La carriera di Clara è stata impreziosita dalla recente vittoria a Sanremo giovani, lo scorso dicembre. La cantante si è presentata in gara con Boulevard, un singolo autobiografico scritto assieme a Daniele Magro risultato anche il miglior testo musicale in gara, meritevole del prestigioso Premio Lunezia. Ha dedicato il brano a sua mamma, definendola “una donna molto forte e sempre un punto di riferimento”. Un pezzo dal messaggio molto forte. Nella canzone si fa riferimento alla solitudine: “ma tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro – precisa Clara -, per questo nel ritornello ho inserito la frase ‘nessuno si salva da solo’. La salvezza? Per me è stata da sempre cantare, ed è stato terapeutico per sfogarmi”.

Sanremo 2023 e il testo di Diamanti Grezzi

Clara si presenterà a Sanremo cantano il brano Diamanti Grezzi. Nelle interviste pre-Festiva ha spiegato: “I diamanti grezzi? Siamo tutti noi, è un modo è un invito universale ad accettare le insicurezze e a riscoprirci ogni giorno”. La canzone inizierà con una parte orchestrale, per poi far spazio a suoni più contemporanei. Per la serata delle cover invece, sarà al fianco di Ivana Spagna assieme al Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino per cantare “Il cerchio della vita”. “Ivana – confessa Clara – rappresenta ciò che voglio diventare, mentre il coro di bambini mi ricorda quando da piccola avevo il sogno di poter cantare”.

Di seguito il testo:

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Diamanti Grezzi – Clara Soccini

di A. La Cava – C. Soccini – F. Catitti – A. La Cava – C. Soccini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Starpoint International Milano – Roma

