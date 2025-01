Damiano David torna sul palco dell’Ariston che nel 2021 lo ha visto trionfare insieme ai Maneskin, quando una delle rock band più famose d’Italia conquistò il Festival di Sanremo, dando il via a un’avventura straordinaria culminata nella vittoria all’Eurovision e in un successo globale senza precedenti. Il carismatico frontman sarà infatti il super ospite della seconda serata del festival di Caro Conti il prossimo 12 febbraio, come annunciato dallo stesso conduttore.

Damino David ospite a Sanremo

Da poco avviato alla carriera solista, Damiano ha già pubblicato i suoi primi brani, tra cui Born with a Broken Heart, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. A settembre, inoltre, partirà per un tour mondiale, segnando una nuova fase della sua carriera artistica. Con l’annuncio della presenza di Damiano, si arricchisce ulteriormente il prestigioso parterre di ospiti del Festival di Sanremo, dopo che Carlo Conti aveva già svelato Lorenzo Jovanotti come invitato della serata inaugurale.

