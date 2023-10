Carceri stracolme e incapaci di accogliere nuovi detenuti. Nel Regno Unito il numero dei condannati in cella sta per superare quello dei posti letto disponibili e il governo ha già istruito i giudici a limitare le detenzioni a partire dalla prossima settimana. La misura coinvolgerà anche i criminali già condannati per reati gravi come stupro, furto e scasso.

Come riportano i quotidiani inglesi, Lord Justice Edis, Senior Presiding Judge, a capo dei tribunali penali della “Crown Court” che gestisce i casi più gravi, ha chiesto ai giudici di rilasciare su cauzione i criminali meno pericolosi anziché imporre pene detentive, almeno per un periodo di tempo, seppur indeterminato, a partire dalla prossima settimana.

Al momento, per la precisione, il numero dei reclusi è 88.016, molto vicino alla capacità massima di 88.670. E si prevede che la situazione carceraria peggiorerà ulteriormente. Secondo le stime del governo, la popolazione carceraria in Inghilterra e Galles raggiungerà 89.100 detenuti entro novembre, 94.400 entro la primavera 2025 e persino 106.000 nel 2027.

Difficoltà anche per l’esecutivo, che aveva annunciato 20.000 nuovi posti nelle carceri entro la metà del 2020 ma ne ha realizzati solo 5.500. Tra le possibili soluzioni si valuta il trasferimento dei detenuti all’estero, Estonia in primis, mossa già adottata in passato anche da Norvegia e Belgio. Intanto, in situazioni d’emergenza sono state utilizzate addirittura 400 celle nelle stazioni di polizia, normalmente destinate a detenzioni temporanee.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco