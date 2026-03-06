La Cina non rischia di restare senza greggio. Rischia qualcosa di più sofisticato e insidioso: perdere il vantaggio competitivo dei barili scontati e vedere crescere il premio di rischio su rotte e fornitori chiave. In un mondo dove l’energia è tornata a essere strumento di potere prima ancora che merce, Iran e Venezuela non sono dossier regionali ma leve sistemiche che incidono sui termini di accesso all’energia asiatica. Per anni abbiamo raccontato il petrolio come un mercato globale fluido, capace di compensare ogni carenza con una riallocazione dei flussi.

È una visione parziale. La globalizzazione ha reso il greggio fungibile, ma non ha eliminato il potere politico di chi controlla finanza, assicurazioni, compliance e snodi logistici. Oggi la coercizione non passa tanto dal blocco dei volumi, quanto dall’aumento dei costi e delle frizioni lungo la catena che consente a quei volumi di arrivare a destinazione. Il caso cinese è emblematico. Pechino è il primo importatore mondiale di petrolio, con volumi superiori agli 11 milioni di barili al giorno. Una macchina industriale di queste dimensioni non teme tanto la scarsità fisica, quanto l’instabilità dei prezzi, l’incertezza assicurativa e il rischio legale. Quando il premio “war risk” sale o una rotta strategica come Hormuz si congestionata, non è solo un fatto regionale: è un moltiplicatore di costi per l’intera Asia.

Iran e Venezuela entrano qui in gioco. Entrambi sono produttori parzialmente esclusi dal circuito mainstream occidentale. I loro barili non scompaiono: si muovono in un’area grigia fatta di flotte ombra, triangolazioni e sconti significativi. Proprio perché esposti a sanzioni e compliance extraterritoriale, questi flussi incorporano un rischio che viene compensato con prezzi inferiori rispetto ai benchmark internazionali. Per la Cina, quei barili scontati sono stati un cuscinetto prezioso. Hanno sostenuto la raffinazione indipendente e attenuato l’inflazione importata. Ma l’equilibrio è fragile. Se il canale venezuelano verso l’Asia si restringe e quello iraniano diventa più esposto a pressioni finanziarie e assicurative, la concentrazione aumenta. E con essa la vulnerabilità. Non serve una chiusura totale dello Stretto di Hormuz per produrre effetti sistemici. Basta un rischio credibile che induca assicuratori e operatori marittimi a riprezzare il traffico.

È un cambio di paradigma: l’energia come infrastruttura di potere regolata da polizze, banche e compliance più che da oleodotti. Qui si misura anche la forza del sistema occidentale. Le sanzioni finanziarie e la capacità di incidere su assicurazioni e shipping dimostrano che l’ordine liberale, pur sotto stress, mantiene strumenti sofisticati di pressione. È una leva che va usata con equilibrio, evitando derive autolesioniste, ma che non può essere ignorata in nome di un neutralismo energetico illusorio. Dal punto di vista europeo, la lezione è chiara.

L’autonomia strategica non si costruisce inseguendo fornitori problematici o relativizzando le violazioni del diritto internazionale. Si costruisce con diversificazione, trasparenza contrattuale, investimenti in rinnovabili e un mercato interno integrato. La guerra russa contro l’Ucraina e l’instabilità mediorientale ci hanno ricordato che la dipendenza energetica può diventare un ricatto politico. La Cina, forte delle sue scorte e di un mix energetico che include ampie riserve domestiche di carbone, può assorbire shock di breve periodo. Ma se il premio di rischio diventa strutturale, il vantaggio dei barili scontati evapora. E con esso una parte dei margini industriali che hanno sostenuto la sua crescita.

Nel 2026 il petrolio non è solo una commodity: è un campo di confronto tra modelli di ordine internazionale. Per l’Europa liberale e per le democrazie che difendono Kiev e Israele, la sfida non è tifare per l’instabilità, ma governarla. L’energia resta geopolitica. La differenza la farà chi saprà trasformare il rischio in resilienza, senza cedere alla tentazione di chiudere gli occhi davanti alle autocrazie che usano il greggio come leva di potere.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi