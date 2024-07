Il deputato di Azione Enrico Costa si è dimesso dal ruolo di vicesegretario del partito. Lo ha comunicato lui stesso nella direzione di Azione che si è tenuta sabato scorso, ma la notizia è circolata solo oggi. Costa si è mostrato in disaccordo negli ultimi tempi con la linea del partito guidato da Carlo Calenda.

Enrico Costa si dimette da vicesegretario di Azione

Il fatto che la decisione sia stata comunicata e presa sabato scorso, ma la notizia è circolata dopo giorni fa intuire come non sia stata una rottura del tutto polemica con Azione e il suo leader. Ma alcune divergenze erano nette: Calenda vede in Azione il partito da cui ripartire per unire l’area liberaldemocratica e centrista, per Costa invece è necessaria l’unione con Italia Viva di Matteo Renzi per allargare la base.

Enrico Costa si è dimesso da vicesegretario di Azione, il partito unico con Marattin

Un progetto, quello di un partito unico liberaldemocratico, che Costa sta cercando di portare avanti insieme al deputato di Iv Luigi Marattin. I due hanno lanciato un appello e una raccolta firme per la creazione di questo nuovo soggetto politico. La mossa di Costa, quindi, si inserisce nel contesto di questo tentativo che vuole provare a portare avanti con Marattin.

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani