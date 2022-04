Una tragedia enorme avvenuta alle prime luci del mattino. L’addetto di un’azienda di servizi di igiene urbana stava svolgendo il suo lavoro a Somma Vesuviana. All’improvviso una Mercedes è sbucata a tutta velocità e si è scontrata con un autocompattatore. Per il dipendente non c’è stato nulla da fare.

A riportare la notizia è stato ilMediano.it. Il drammatico incidente è avvenuto all’alba in via del Cenacolo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e nemmeno il nome della vittima. Sul posto sono accorse la Polizia e la Municipale. L’impatto è avvenuto tra una Mercedes e un autocompattatore. L’uomo che lo guidava è morto sul colpo.

L’intera comunità è sconvolta dopo aver appreso la notizia e sui social corre il cordoglio. “Non è possibile uscire per lavorare e morire”, scrive un’utente. E ancora: “Notizie che non si vorrebbero mai leggere…ma l’alta velocità nei centri urbani è inaccettabile. Gli sia lieve la terra”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

