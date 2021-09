Una forte esplosione ha causato il crollo di un fabbricato a due piani. E’ successo questa mattina, alle 10.50, a Filattiera, nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara con l’ausilio anche del personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno per verificare se all’interno della casa al momento dello scoppio vi fossero delle persone.

Si scava tra le macerie e le operazioni di ricerca sono attualmente in corso. Secondo alcune testimonianze, all’interno dello stabile potrebbe esserci un uomo di circa 80 anni che era in casa al momento dell’esplosione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console