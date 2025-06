Forte esplosione avvenuta a Napoli alle ore 19:10 di questa sera in Via Peppino De Filippo, una traversa di Via Foria, dove presumibilmente a causa di una fuga di gas un forte scoppio ha interessato i primi due appartamenti di uno stabile dal quale è stato estratto il corpo senza vita di un uomo, dipendente del ristorante ‘Da Corrado’.

Oltre a quest’ultimo, altre quattro persone sono state estratte vive. Alcune sono gravi in ospedale. Tra di loro una donna, trasportata all’ospedale dei Pellegrini. Sarebbero terminate poco dopo le 22 le ricerche di altri corpi

La via, a pochi passi dal noto ristorante A figlia do marenaro e dall’hotel del Real Orto Botanico, è stata bloccata, e sono in corsa operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dell’area in corso. Sul posto presenti carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e protezione civile. Le indagini sono passate alla polizia dopo l’iniziale intervento dell’Arma.

Esplosione a Napoli, le parole dei testimoni

Panico e sconcerto tra la gente in strada: “Abito di fronte e ho sentito un boato pazzesco” racconta un residente al Riformista. “Non abbiamo ancora capito se si tratta di un deposito di un ristorante che si trova di fronte e si chiama ‘da Corrado’ o di una abitazione” aggiunge.

In aggiornamento

Punti chiave 22:15 - Confermata la presenza di un morto

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Corpo trasportato fuori dal luogo dell'incidente Il corpo dell’uomo morto a seguito della terribile esplosione in Via Peppino De Filippo è stato trasportato fuori dal luogo dell’incidente A cura di Redazione

Caos nel luogo dell'esplosione Un’immagine dell’estero del ristorante A figlia do marenaro A cura di Ciro Cuozzo

Confermata la presenza di un morto Pochi minuti fa è stata confermata la presenza di un morto. Il corpo, di un uomo, è stato estratto dalle macerie. A cura di Redazione