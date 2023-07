Care amiche, cari amici,

anche Atene, con il trionfo di Mitsotakis la settimana scorsa e l’emersione di un partito di estrema destra che ha superato il quorum, ci racconta lo stato della situazione in Europa. Una destra arrembante che vince (e si è visto anche in Molise), una sinistra che si radicalizza sempre di più e che immancabilmente perde. È il tema del giorno in tutto il continente, lo sarà tanto più nei prossimi mesi con l’avvicinarsi delle elezioni europee.

In Italia stiamo già sperimentando l’inconcludenza di Giorgia Meloni, la melina in Ue, l’attacco ai diritti. Un quadro, diciamocelo subito, che noi Libdem europei vorremmo cambiare. Come? Intanto facendo tutto il possibile per costruire una forte, coesa, coinvolgente lista di liberali riformisti per l’appuntamento elettorale del 2024, sotto l’egida di Renew Europe.

Una lista che riesca a superare gli stucchevoli litigi tra Azione ed Italia Viva e che dia una casa comune anche a +Europa e alle realtà associative territoriali di ispirazione libdem che punteggiano il Paese, che sia in grado di contrastare l’ascesa della leader di Fratelli d’Italia a Bruxelles e che si ponga come forza aperta e dinamica mentre il Pd di Elly Schlein è sempre più chiuso in un altrettanto inconcludente recinto identitario.

In questi 11 mesi, i Libdem europei hanno un compito oneroso: riportare sul percorso unitario tutti gli attori del fu terzo polo e ritrovare le ragioni, e sono molte, per arrivare insieme a raggiungere l’obiettivo. È urgente dare alle italiane e agli italiani un’alternativa concreta e competitiva al sovranismo della destra ed al populismo della sinistra.

Siamo dalla parte giusta, che è la parte della ragionevolezza e come tale non è appannaggio esclusivo di nessuno, e quindi non siamo unici né soli. Possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo. L’obiettivo è grande, l’impegno sarà severo. Come Presidente garantisco fin da ora che sarò con tutti voi con la massima attenzione e la massima partecipazione personale.

© Riproduzione riservata

Andrea Marcucci