A distanza di anni dalle sue dimissioni forzate interne al Pd, l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino si è preso la sua rivincita. Lo ha fatto dopo essere stato eletto alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, in conferenza stampa Marino ha dedicato un pensiero al veleno a Matteo Renzi, ex segretario dei dem. “Oggi sono 11 anni esatti dal giorno in cui entrai in Campidoglio, sono molto contento di celebrare questo anniversario con questa vittoria. Per quanto riguarda Matteo Renzi, penso che gli abbiamo fatto un grande favore, perché temo che per le norme del Parlamento europeo non potrebbe fare il conferenziere e guadagnare 2-3 milioni all’anno” ha detto Marino. “È entrato felicemente nel mondo del capitalismo e ha trovato nuovi amici in Arabia Saudita, penso che ora stia festeggiando per non aver superato la soglia di sbarramento”, ha aggiunto l’ex sindaco di Roma in carica dal 2013 al 2015.

