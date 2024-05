Il Partito Radicale sosterrà Forza Italia nella campagna elettorale verso le europee. Ad annunciarlo in un punto stampa sono stati i leader di partito, Antonio Tajani da una parte e Maurizio Turco dall’altra, insieme alla tesoriera radicale Irene Testa.

Europee, il Partito Radicale sostiene Forza Italia

Turco ha spiegato la scelta del Partito Radicale: “È un atto unilaterale, per queste elezioni la proposta di Forza Italia è la risposta necessaria al momento che stiamo vivendo. Non ci possono essere titubanze sull’Ucraina e Israele. Non mi sembra che a livello europeo ci siano famiglie che abbiano altrettanta chiarezza su questi dossier“. A fargli eco, Tajani: “Il Partito Radicale sosterrà Forza Italia in questa campagna elettorale. Abbiamo parlato a lungo con loro cogliendo grande interesse sul tema della giustizia, della carceri e della politica estera”.

A poche ore dall’intesa con FI, sui social è stata pubblicata una foto della stretta di mano dei leader con la scritta: “Il Partito Radicale invita a votare Antonio Tajani e Forza Italia”.

Il nodo del simbolo con la Rosa nel Pugno e la scritta Stati Uniti d’Europa

A tenere banco in queste settimane è stato anche il nodo del simbolo con la Rosa nel Pugno e la dicitura Stati Uniti d’Europa, la stessa dicitura della lista di scopo creata da Più Europa e Italia Viva, con altre sigle. Con un comunicato, il Partito Radicale ha reso noto che il Consiglio di Stato ha dichiarato “irricevibile il ricorso del ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar che aveva riammesso la lista della Rosa nel Pugno”. Domani, sabato 11 maggio, si terrà una conferenza nel pomeriggio per parlarne e saranno presenti, oltre Turco e Testa, anche l’avv. Gianpaolo Catanzariti, l’avv. Fabio Federico, l’avv. Umberto Limongelli e Diego Sabatinelli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani