A sinistra cominciano gli screzi tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. A destra la Lega va contro Fratelli d’Italia. Al centro è più o meno tutti contro tutti tra la lista Stati Uniti d’Europa e Azione. Ma a muoversi in preparazione delle elezioni europee sono anche altri partiti, come Forza Italia e Noi Moderati. Le due formazioni di centrodestra, entrambe appartenenti alla famiglia dei popolari europei, sono al lavoro per accordarsi, in modo da correre insieme a giugno.

Accordo Forza Italia-Noi Moderati, le parole di Tajani

La conferma arriva dal ministro degli Esteri, nonché leader di FI, Antonio Tajani. Da Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, Tajani ha risposto alle domande sulle europee: “Siamo in dirittura d’arrivo per l’accordo con Noi Moderati”. “Credo che in settimana potremmo annunciare questo accordo che non è solo elettorale ma è un accordo che punta a rinforzare l’anima popolare del nostro Paese”, ha aggiunto il vicepremier.

Tajani ha poi continuato: ”Ho detto al Congresso che Forza Italia deve rappresentare la forza che apre le proprie porte e allarga i propri confini. Ci sono stati sindaci civici che hanno annunciato che voteranno per Forza Italia, a cominciare da Scajola, Brugnaro, il sindaco di Arezzo, il sindaco di Fiumicino”.

Accordo Forza Italia-Noi Moderati, la posizione di Lupi

Dopo le parole di Tajani, sono arrivate quelle di Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati. Con un post su X, Lupi ha parlato dei progressi sull’accordo tra i due partiti: “Stiamo lavorando ad un progetto comune con Forza Italia per rafforzare il centro del centrodestra e la famiglia dei popolari europei. Dobbiamo dare più peso al Partito popolare europeo, perché la prossima legislatura europea riscriverà la governance dell’Unione”.

Accordo Forza Italia-Noi Moderati, il timore della Lega

L’accordo tra FI e Nm rafforza i due partiti e rischia seriamente di cambiare gli equilibri nella maggioranza di centrodestra. Se il primo partito rimane Fratelli d’Italia, di Giorgia Meloni, alle spalle potrebbero esserci spostamenti importanti. Forza Italia vuole diventare il secondo partito della coalizione di governo in Italia, superando la Lega. I due partiti sono più o meno stabili attorno all’8% in diversi sondaggi. Ma il trend di crescita nelle ultime settimane spinge i forzisti e un’eventuale alleanza con Noi Moderati (che tutti i rilevamenti danno all’1%) potrebbe essere decisiva per il sorpasso sul Carroccio guidato da Matteo Salvini.

