Ha 17 anni il ragazzino fermato con l’accusa di concorso in omicidio di Vincenzo Tortora, il 21enne ucciso ad Acerra la notte del 29 aprile nel corso di una sparatoria dove ha perso la vita anche Pasquale Di Balsamo, 22 anni, che si trovava in sella allo scooter guidato dal minore. E’ quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dai colleghi della stazione di Acerra, nelle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Procura per i Minorenni di Napoli.

Il 17enne è stato fermato la notte stessa dell’omicidio (con il Gip che ha convalidato nelle scorse ore il provvedimento). Sia Di Balsamo che Tortora, entrambi con precedenti e legati rispettivamente alle famiglie malavitose Avventurato e Tortora (detti gli stagnari), sono arrivati alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra tra l’1.30 e le 2, a distanza di pochi minuti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 17enne, nelle prime ore del 29 aprile scorso, era alla giuda di un motoveicolo con a bordo Di Balsamo. Entrambi avevano il volto travisato da maschere nere in plastica. Lo scooter nel comune di Acerra avrebbe affiancato la vettura condotta da Vincenzo Tortora e a quel punto Di Balsamo e lo stesso Tortora si sarebbero colpiti l’un l’altro con armi da sparo illegalmente detenute, attingendosi reciprocamente e decedendo entrambi poco dopo per le lesioni riportate.

Il Gip, all’esito dell’udienza di convalida del provvedimento di fermo, ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari disponendo la custodia del 17enne in un istituto penitenziario minorile.

La strada dove sarebbe avvenuta la sparatoria è via Leonardo Da Vinci anche se i carabinieri non hanno trovato né bossoli né tracce ematiche. Qui Di Balsamo e Tortora si sono uccisi a vicenda. Quest’ultimo arrivava verso l’1.30 alla clinica Villa Dei Fiori colpito da alcuni colpi da arma da fuoco di cui uno alla testa. Dopo circa 15 minuti il personale del 118 trasportava anche un’altra persona, Pasquale Di Balsamo. Il 22enne era stato ferito da tre colpi d’arma da fuoco ed uno di questi – al costato – è risultato fatale. Mentre Di Balsamo decedeva poco dopo, Tortora veniva invece trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è deceduto nelle ore successive. Le due vittime appartenevano a due famiglie in passato contrapposte tra loro ma negli ultimi anni considerate unite, negli affari illeciti, dagli investigatori.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo